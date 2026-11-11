LPBank (LPB) cơ cấu lại nguồn vốn chi 173 tỷ đồng mua lại trái phiếu và huy động mới gần 3.000 tỷ đồng

Kế hoạch tất toán trước hạn lô trái phiếu phát hành năm 2021

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam vừa chính thức thông qua nghị quyết về phương án mua lại trái phiếu phát hành ra công chúng từ năm 2021. Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu mang mã LPB10Y202102 với tổng giá trị 173,1 tỷ đồng vào ngày 30/12/2026. Để triển khai kế hoạch này, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu trái phiếu được ấn định vào ngày 21/12/2026.

Lô trái phiếu LPB10Y202102 bao gồm 1,731 triệu đơn vị với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng khối lượng phát hành đạt 173,1 tỷ đồng. Trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, được phát hành vào ngày 30/12/2021. Theo hồ sơ thiết kế, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và là khoản nợ thứ cấp thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định pháp luật hiện hành.

Nguồn tiền dùng để mua lại trái phiếu trước hạn sẽ được LPBank trích xuất từ nguồn thu nợ gốc và lãi của các khoản vay được tài trợ từ nguồn vốn phát hành trái phiếu trước đó. Đồng thời, ngân hàng cũng sử dụng các nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng như tiềm lực tài chính nội tại để bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ cho các nhà đầu tư sở hữu số chứng khoán nợ này.

Hoàn tất huy động gần 3.000 tỷ đồng qua ba lô trái phiếu mới

Cùng với quá trình tất toán nợ cũ, LPBank cũng vừa có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Kết thúc đợt chào bán vào ngày 5/11/2026, ngân hàng đã phân phối thành công gần 29,6 triệu đơn vị trên tổng số hơn 39,8 triệu trái phiếu đăng ký chào bán, tương ứng với tỷ lệ hấp thụ đạt 74,19%. Qua đợt phát hành này, nhà băng đã huy động thành công số vốn hơn 2.955,2 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng trái phiếu phát hành đợt này đều có mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị, chia làm ba mã riêng biệt. Tương tự như lô trái phiếu sắp được mua lại, các trái phiếu mới cũng thuộc loại không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và được xếp vào nhóm nợ thứ cấp đủ tiêu chuẩn tính vào vốn cấp 2. Cơ cấu phân phối ghi nhận mã LPB7Y202504 chiếm tỷ trọng lớn nhất khi bán ra gần 17 triệu trái phiếu cho 3.499 nhà đầu tư. Lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm này áp dụng mức lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,78%/năm.

Đối với mã LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, ngân hàng đã phân phối gần 12,5 triệu trái phiếu cho 196 nhà đầu tư, áp dụng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,85%/năm. Mã còn lại là LPB10Y202506 với kỳ hạn 10 năm ghi nhận khối lượng phân phối đạt 109.600 trái phiếu cho 19 nhà đầu tư, hưởng mức lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm. Theo kế hoạch, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển giao đến tay các nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán.