LPBank hạ lãi suất huy động trong tháng 11/2026: Mức đặc biệt lên tới 7,1%/năm

Sau khi duy trì biểu lãi suất ổn định trong tháng 10/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 11. Động thái này diễn ra ở nhiều kỳ hạn đối với sản phẩm tiết kiệm thường dành cho khách hàng cá nhân, theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng được LPBank niêm yết ở mức 4%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước. Với kỳ hạn 2-3 tháng, lãi suất cùng giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 4,2%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 4-5 tháng cũng được điều chỉnh giảm tương ứng, về mức 4,4%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, LPBank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất. Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng được áp dụng mức 5,9%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 7-11 tháng cùng hưởng lãi suất 5,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 12 tháng và 13 tháng lần lượt ở mức 6,1%/năm và 6%/năm. Các kỳ hạn 15 tháng, 16 tháng và 18 tháng cùng được niêm yết lãi suất 6,1%/năm.

Tại nhóm kỳ hạn 24-25 tháng, lãi suất tiết kiệm đạt 6,3%/năm, cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất thông thường tại quầy của LPBank. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 36 tháng được áp dụng lãi suất 5,6%/năm; các kỳ hạn từ 48-60 tháng cùng hưởng mức 5,2%/năm.

Bên cạnh biểu lãi suất thông thường, LPBank áp dụng mức lãi suất riêng đối với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục kỳ hạn 13 tháng có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên trên mỗi sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi.

Theo điều kiện ngân hàng công bố, khách hàng thuộc nhóm này được hưởng lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ 7,1%/năm. Mức lãi suất đặc biệt cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường 6,3%/năm tại kỳ hạn 24-25 tháng.

Ngoài phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank tiếp tục triển khai các lựa chọn trả lãi trước, trả lãi hàng tháng và trả lãi hàng quý. Với hình thức lĩnh lãi trước, lãi suất dao động từ 3,98-5,74%/năm; lĩnh lãi hàng tháng được áp dụng trong khoảng 4,19-5,95%/năm.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng quý, lãi suất tiền gửi tại LPBank dao động từ 4,65-5,98%/năm. Các mức lãi suất cụ thể phụ thuộc vào kỳ hạn gửi và phương thức nhận lãi mà khách hàng lựa chọn.