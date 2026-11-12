LPBank dự kiến mua lại trái phiếu vốn cấp 2 sau 5 năm, biên độ lãi suất phát hành mới tăng 1,7 điểm %

LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng trái phiếu sau 5 năm

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố Nghị quyết ngày 9/11/2026, phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu LPB121036 (mã phát hành LPB10Y202102).

Lô trái phiếu được phát hành ngày 30/12/2021, có kỳ hạn 10 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 30/12/2031. Với 1.731.000 trái phiếu đang lưu hành, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá dự kiến mua lại là 173,1 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, LPBank dự kiến chốt danh sách người sở hữu trái phiếu vào ngày 21/12 và thực hiện mua lại vào ngày 30/12, đúng thời điểm tròn 5 năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá, cộng lãi phải thanh toán theo điều khoản trái phiếu. Nguồn tiền được bố trí từ các khoản thu hồi nợ vay, nguồn vốn huy động khác và nguồn tài chính của ngân hàng.

LPB121036 là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và thuộc nhóm nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Công cụ này vừa bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, vừa góp phần tăng cường năng lực an toàn vốn của ngân hàng. Phương án mua lại được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở tờ trình của Khối Thị trường và Quản trị tài chính, theo đề xuất của Phòng Quản lý tài sản Nợ - Có (ALM).

Lô trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được điều chỉnh định kỳ 12 tháng một lần. Trong kỳ tính lãi thứ 5, từ ngày 30/12/2025 đến trước ngày 30/12/2026, LPBank công bố mức lãi suất 7,4%/năm. Với giá trị lưu hành 173,1 tỷ đồng, khoản lãi của kỳ này ước tính khoảng 12,81 tỷ đồng, đưa tổng số tiền gốc và lãi dự kiến thanh toán lên khoảng 185,91 tỷ đồng.

Việc mua lại sau 5 năm được thực hiện theo quyền đã xác lập trong điều khoản phát hành, thay vì chờ đến ngày đáo hạn ban đầu.

Trái phiếu LPB121036: LPBank dự kiến mua lại 173,1 tỷ đồng sau 5 năm lưu hành.

Biên độ lãi suất trái phiếu 10 năm tăng từ 2,2% lên 3,9%

Theo điều khoản phát hành, lãi suất trái phiếu LPB121036 được xác định bằng bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank, cộng biên độ cố định 2,2%/năm. Trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng từ ngày 6/10 đến 5/11 vừa qua, LPBank tiếp tục sử dụng cùng cơ sở lãi suất tham chiếu nhưng áp dụng biên độ cao hơn.

Cụ thể, trái phiếu LPB7Y202504 kỳ hạn 7 năm có biên độ 3,78%/năm, LPB8Y202505 kỳ hạn 8 năm là 3,85%/năm, còn LPB10Y202506 kỳ hạn 10 năm đạt 3,9%/năm. So với lô LPB121036 cùng kỳ hạn 10 năm, biên độ lãi suất của trái phiếu mới cao hơn 1,7 điểm phần trăm, tương đương 170 điểm cơ bản.

Theo các thông báo đầu tháng 10, lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên của 3 lô trái phiếu mới, từ ngày 5/11/2026 đến trước ngày 5/11/2027, lần lượt là 9,68%, 9,75% và 9,8%/năm. Lãi suất tham chiếu tại thời điểm xác định đạt 5,9%/năm, so với mức 5,2%/năm tương ứng với lãi suất 7,4% của LPB121036. Như vậy, lãi suất kỳ đầu của trái phiếu 10 năm mới cao hơn 240 điểm cơ bản so với lãi suất kỳ thứ 5 của lô cũ, gồm 170 điểm cơ bản chênh lệch biên độ và 70 điểm cơ bản chênh lệch lãi suất tham chiếu.

Kết thúc đợt chào bán ngày 5/11, LPBank phân phối thành công 2.955,23 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 74,19% tổng giá trị chào bán gần 3.983,4 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 1.696,34 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm đạt 1.247,93 tỷ đồng, còn kỳ hạn 10 năm đạt 10,96 tỷ đồng. Tỷ lệ phân phối của 3 kỳ hạn lần lượt đạt 95,02%, 62,45% và 5,48% so với giá trị chào bán tương ứng.

Tính theo giá trị phân phối thành công, biên độ lãi suất bình quân gia quyền của đợt phát hành đạt 3,81%/năm, cao hơn khoảng 161 điểm cơ bản so với biên độ của LPB121036. Lãi suất bình quân gia quyền trong kỳ tính lãi đầu tiên đạt 9,71%/năm, tương ứng khoảng 286,95 tỷ đồng tiền lãi ước tính trên tổng giá trị trái phiếu đã phân phối trong 12 tháng. Kỳ hạn bình quân gia quyền đạt 7,43 năm, với 99,63% giá trị phát hành thành công tập trung ở hai lô kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Riêng lô kỳ hạn 10 năm chỉ chiếm 0,37% tổng giá trị huy động, dù có biên độ lãi suất cao nhất.

LPBank phân phối gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu mới, 99,63% tập trung ở kỳ hạn 7–8 năm.

Dư nợ trái phiếu tăng gần 20%, vốn cấp 2 chiếm hơn 25% vốn tự có

Hoạt động phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh LPBank mở rộng quy mô huy động qua giấy tờ có giá. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, số dư giấy tờ có giá đã phát hành đạt 99.145,33 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 54,68% so với cuối năm trước.

Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt 33.294,61 tỷ đồng, tăng 19,58% và chiếm 33,58% tổng số dư giấy tờ có giá. Phần còn lại là chứng chỉ tiền gửi, với số dư 65.850,72 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm đạt 16.709,83 tỷ đồng, tăng 46,92% so với đầu năm và chiếm 50,19% tổng dư nợ trái phiếu. Cùng kỳ, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm tăng từ 7.123,02 tỷ đồng lên 44.505,02 tỷ đồng, tương đương gấp 6,25 lần. Việc mở rộng các nguồn vốn có kỳ hạn dài giúp ngân hàng chủ động hơn trong cân đối kỳ hạn huy động và đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy chi phí lãi từ phát hành giấy tờ có giá trong 9 tháng đầu năm đạt 3.987,11 tỷ đồng, tăng 57,51% so với mức 2.531,33 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản mục này chiếm khoảng 16% tổng chi phí lãi và các chi phí tương tự của ngân hàng, cho thấy chi phí trả lãi qua kênh giấy tờ có giá gia tăng cùng với quy mô huy động.

Về an toàn vốn, báo cáo công bố thông tin tại ngày 30/6 cho thấy vốn cấp 1 của LPBank đạt 43.030 tỷ đồng, vốn cấp 2 đạt 14.772 tỷ đồng và tổng vốn tự có sau các khoản giảm trừ đạt 57.665 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,18%, cao hơn 3,18 điểm phần trăm so với mức tối thiểu cơ bản 8%, trong khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 8,35%. Vốn cấp 2 tương đương 25,62% tổng vốn tự có sau giảm trừ, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu vốn của ngân hàng.

CAR của LPBank đạt 11,18%, vốn cấp 2 đóng góp hơn một phần tư tổng vốn tự có.

Đối chiếu với quy mô vốn cấp 2 tại cuối tháng 6, giá trị lô LPB121036 dự kiến mua lại tương đương 1,17%, trong khi tổng giá trị 3 lô trái phiếu mới phân phối thành công tương đương khoảng 20%. Quy mô phát hành mới lớn gấp 17,1 lần giá trị lô trái phiếu dự kiến tất toán. Với kỳ hạn từ 7 đến 10 năm, các công cụ nợ thứ cấp mới có thể được tính vào vốn cấp 2 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo quy định về an toàn vốn, giá trị nợ thứ cấp đủ điều kiện được công nhận vào vốn cấp 2 giảm dần trong 5 năm cuối trước ngày đáo hạn, với mức giảm thêm 20% tổng mệnh giá qua từng năm. Đối với LPB121036, mức giảm đầu tiên tương ứng 34,62 tỷ đồng nếu trái phiếu tiếp tục lưu hành khi thời hạn còn lại xuống dưới 5 năm. Tính riêng theo mức giảm trừ này, giá trị đủ điều kiện còn 138,48 tỷ đồng, trong khi ngân hàng vẫn phải trả lãi trên toàn bộ dư nợ gốc.