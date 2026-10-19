LPBank điều chỉnh hạ lãi suất sau chỉ đạo của Chính phủ

LPBank giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống.

Động thái này được LPBank triển khai sau cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì ngày 16/10/2026 và văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 18/10/2026. Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu quyết liệt giảm lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý.

Theo thông tin LPBank công bố, mức giảm lãi suất 1,6-2%/năm áp dụng đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Chương trình tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đặc biệt, ngân hàng ưu tiên hỗ trợ các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn. Việc giảm chi phí vay vốn được kỳ vọng giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, chủ động cân đối dòng tiền và duy trì hoạt động trong những tháng cuối năm, thời điểm nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao.

Song song với điều chỉnh lãi suất cho vay, LPBank thực hiện giảm lãi suất tiền gửi niêm yết từ 0,5-0,6%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và từ 0,05-0,1%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng. Chương trình được triển khai thống nhất trên toàn hệ thống đến hết ngày 31/12/2026.

Việc điều chỉnh lãi suất huy động nhằm tối ưu chi phí vốn, tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, chính sách giúp ngân hàng cân đối nguồn vốn, hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền và khách hàng vay vốn, qua đó hỗ trợ việc đưa dòng vốn tín dụng đến các nhu cầu thiết thực của nền kinh tế.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm nguồn lực để duy trì đà sản xuất, kinh doanh, các giải pháp giảm lãi suất được xem là kênh hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Chương trình của LPBank góp phần cụ thể hóa định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện để khách hàng chuẩn bị nguồn lực, nắm bắt cơ hội kinh doanh và chủ động hơn trước những yêu cầu của thị trường.

Chia sẻ về chương trình, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank, nhấn mạnh việc điều chỉnh lãi suất không chỉ là giải pháp về chi phí vốn mà còn thể hiện sự chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn phát triển. Ngân hàng hướng tới đưa nguồn vốn đến đúng nhu cầu, đúng đối tượng, giúp khách hàng duy trì hoạt động, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Thông qua chương trình, LPBank tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm trong hoạt động tín dụng, hướng dòng vốn đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn. Đây cũng là nỗ lực đồng hành cùng khách hàng vượt qua thách thức, củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.