LPBank đạt hơn 10.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

LPBank ghi nhận thu nhập ngoài lãi gần 7.500 tỷ đồng sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) đạt 4.448 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong riêng quý III, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng. Với kết quả này, ngân hàng hoàn thành 70% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng trong năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, cũng tăng 29%.

Huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 30% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 23% so với đầu năm.

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu thu nhập là thu thuần ngoài lãi lũy kế đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập hoạt động. Trong đó, thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 80% tổng thu nhập ngoài lãi. Riêng quý III, khoản thu này đạt 3.395 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận thu nhập thuần 889 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 241% so với cùng kỳ năm 2025.

Về hiệu quả hoạt động, chi phí hoạt động trong 9 tháng ở mức 5.337 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ; riêng quý III đạt 20,71%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Mới đây, LPBank cũng công bố giảm lãi suất cho vay lên tới 2%/năm và giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.