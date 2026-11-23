Bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc LPBank. Ảnh: LPB

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức quyền tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thị trường vốn.

Trước khi gia nhập LPBank, bà Hương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bảo hiểm.

Cụ thể, bà từng giữ chức giám đốc khối nguồn vốn và kinh doanh tài chính, giám đốc tài chính tại CTCP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Ngày 20/3/2024, bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank với vai trò phó tổng giám đốc phụ trách ngân hàng doanh nghiệp.

Trong thời gian công tác tại ngân hàng, bà tiếp tục được phân công phụ trách khối thị trường và quản trị tài chính, đồng thời đảm nhiệm một số vị trí, nhiệm vụ khác trong hệ thống.

Theo thông tin từ LPBank, trong thời gian bà Hương phụ trách, mảng ngân hàng doanh nghiệp và khối thị trường và quản trị tài chính tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cũng trong ngày 23/11, LPBank cũng công bố thay đổi đối với ông Vũ Quốc Khánh. Theo đó, ông Khánh thôi giữ chức tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao HĐQT.

Ở vị trí mới, ông Khánh sẽ tham gia tư vấn cho HĐQT về công tác quản trị, điều hành và các định hướng chiến lược của ngân hàng.

Việc thay đổi nhân sự lần này diễn ra trong bối cảnh LPBank đang thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh và điều chỉnh hoạt động quản trị, điều hành theo các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Với quyết định bổ nhiệm trên, ban điều hành tại LPBank hiện có 4 thành viên với Quyền Tổng giám đốc Vũ Nam Hương và 3 phó tổng giám đốc là ông Đoàn Nguyên Ngọc, Đặng Công Hoàn và bà Nguyễn Ánh Vân.

Về tình hình kinh doanh tại LPBank, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, LPBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.562 tỷ đồng, tăng 28,9% YoY.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của LPBank đạt gần 3.923 tỷ đồng, giảm 7,4% YoY. Điều này cho thấy nguồn thu từ hoạt động tín dụng cốt lõi chịu áp lực, dù lợi nhuận chung của ngân hàng vẫn tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% YoY và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23%, trong khi huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, tạm tính đến 14h10 phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu LPB giao dịch ở mức 34.300 đồng/cổ phiếu, tăng 50 đồng, tương đương 0,15% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt gần 5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 161,41 tỷ đồng. Trước đó, trong phiên 20/11, LPB tăng 0,15% lên 34.250 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 69,2 triệu đơn vị, giá trị khoảng 2.218,74 tỷ đồng.