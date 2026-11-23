Bà Vũ Nam Hương, tân quyền Tổng giám đốc LPBank. Ảnh: LPB.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng đã bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/11.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính - ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng và thị trường vốn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp trong ngành.

Trước khi gia nhập LPBank, bà Hương từng giữ chức Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính tại CTCP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà còn được phân công phụ trách Khối Thị trường và Quản trị Tài chính cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh đã thôi giữ chức Tổng giám đốc LPBank và được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Ở vị trí mới, ông tiếp tục tham gia tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành, đồng thời hỗ trợ HĐQT triển khai các định hướng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Việc điều chỉnh nhân sự điều hành diễn ra khi LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Ngân hàng báo lãi 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 30% so với đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đến hết quý III đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.