Sơ đồ giá cổ phiếu LPB trên TradingView.

Theo đó, Hội đồng Quản trị LPB bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Được biết bà Vũ Nam Hương (1983) tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thị trường vốn.

Trong quá trình công tác, bà Hương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

Cùng ngày, LPB cho biết ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Cấp cao Hội đồng Quản trị.

Hiện, ban điều hành của LPB gồm 5 thành viên gồm: bà Vũ Nam Hương - Quyền tổng giám đốc; 3 Phó Tổng Giám đố gồm: bà Nguyễn Ánh Vân, ông Đoàn Nguyên Ngọc, ông Đăng Công Hoan và bà Nguyễn Thị Vui - thành viên Ban điều hành.

Về kết quả kinh doanh, tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của LPB đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Theo LPB, hoạt động kinh doanh cốt lõi của LPB tiếp tục mở rộng với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%.

Theo LPB, việc bổ nhiệm lãnh đạo mới cũng diễn ra trong bối cảnh LPBank định hướng triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030, với định hướng tiếp tục lấy ngân hàng bán lẻ làm động lực tăng trưởng dài hạn và năng lực cung ứng giải pháp tài chính toàn diện làm đòn bẩy mở rộng quy mô, gia tăng giá trị cho khách hàng.