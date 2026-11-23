LPBank bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: LPBank.

Theo công bố của LPBank, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng đã quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/11/2026. Cùng thời điểm, ông Vũ Quốc Khánh thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn cấp cao HĐQT.

Trên cương vị mới, ông Vũ Quốc Khánh sẽ tiếp tục tham gia tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành, hỗ trợ HĐQT triển khai các định hướng chiến lược, đồng thời bảo đảm tính kế thừa và ổn định trong hoạt động của ngân hàng.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thị trường vốn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp tài chính và đầu tư.

Trước khi gia nhập LPBank, bà từng giữ chức Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 với vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong thời gian công tác, bà tiếp tục được giao phụ trách Khối Thị trường và Quản trị Tài chính cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Theo LPBank, các đơn vị do bà Hương phụ trách đã ghi nhận kết quả tích cực trong nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Ngân hàng cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành, phục vụ chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, trong đó tiếp tục lấy hoạt động ngân hàng bán lẻ làm động lực tăng trưởng dài hạn.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của LPBank đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 22,9% so với đầu năm và 12,1% so với cuối quý II, thuộc nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tư nhân tăng 52,7%, chiếm hơn 70% tổng dư nợ, trong khi cho vay cá nhân giảm 14,5%.

Tín dụng tăng mạnh ở các lĩnh vực hạ tầng, nổi bật là xây dựng với dư nợ 99.416 tỷ đồng, tăng 127% so với đầu năm. Các lĩnh vực khác cũng ghi nhận tăng trưởng cao như bán buôn, bán lẻ (+19%), sản xuất và phân phối điện, khí đốt (+193%) và nghệ thuật, vui chơi giải trí (+25%).

Theo BSC, LPBank có thể tham gia tài trợ vốn cho hai dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, với tổng nhu cầu tín dụng khoảng 212.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028.

BSC đánh giá việc tập trung tín dụng vào hạ tầng có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho LPBank. Lãi suất cho vay dự án khoảng 10 - 10,5% được kỳ vọng giúp ngân hàng duy trì NIM năm 2026 quanh mức 2,9%, đồng thời thúc đẩy nguồn thu phí dịch vụ. Thu nhập ngoài lãi được dự báo tăng 8% trong năm 2026 và 15% trong năm 2027, trong khi lợi nhuận trước thuế dự phóng tăng 32% vào năm 2027.

Cùng với hoạt động kinh doanh, cổ phiếu LPB cũng thu hút sự chú ý của thị trường khi liên tục xuất hiện các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Trong giai đoạn từ ngày 3/11 đến 19/11, khoảng 616 triệu cổ phiếu LPB đã được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, tương đương gần 20,5% vốn điều lệ ngân hàng, với tổng giá trị khoảng 20.728 tỷ đồng. Danh tính các bên tham gia giao dịch chưa được công bố.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông tổ chức lớn được công bố với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,53% vốn điều lệ. Trong khi đó, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ tổng cộng gần 10% vốn LPBank.