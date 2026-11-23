Theo quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) LPBank, bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm giữ chức quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 23/11/2026.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 23/11/2026.

Bà Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thị trường vốn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao.

Trước khi gia nhập LPBank, bà Hương từng giữ các chức vụ Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA và Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 với vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà còn được giao phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống.

Theo LPBank, dưới sự phụ trách của bà Hương, mảng Ngân hàng Doanh nghiệp và Khối Thị trường & Quản trị Tài chính ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cũng từ ngày 23/11/2026, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Cấp cao HĐQT. Ở cương vị mới, ông Khánh sẽ tiếp tục hỗ trợ HĐQT trong công tác tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị, điều hành và tham gia triển khai các định hướng chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra khi LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong 9 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm. Tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%. Thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ. Đây là một trong những điểm nhấn trong cơ cấu thu nhập của LPBank trong 9 tháng đầu năm 2026.