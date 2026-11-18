Cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam tiếp tục ghi nhận số lượng lớn cổ phiếu được sang tay theo phương thức thoả thuận.

Kết thúc phiên 18/11, LPB giảm 4,6% trở về với mức giá 35.000 đồng/cp. Dù vậy, hơn 80 triệu cổ phiếu của LPB vẫn được trao tay theo phương thức thoả thuận, tương ứng với giá trị đạt trên 2.736 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch thoả thuận trong phiên. Trong khi đó, LPB chỉ có hơn 3 triệu cổ phiếu được giao dịch theo phương thức khớp lệnh.

Như vậy, hoạt động giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn, lên tới hàng chục triệu cổ phiếu LPB mỗi phiên, đã kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ảnh minh hoạ

Tính tổng cộng từ đầu tháng 11, trong các phiên từ ngày 2-18/11, có tổng cộng trên 512 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, giá trị trên 17.360 tỷ đồng, tương đương hơn 16,6% vốn điều lệ ngân hàng và tương đương với hơn 17% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mức giá giao dịch thỏa thuận bình quân tương đương ước tính khoảng 33.840 đồng/cổ phiếu.

Phía LPB hiện chưa có thông tin về các thương vụ trên, dù vậy, tình trạng này kéo dài cũng khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về khả năng đang diễn ra những thay đổi trong cơ cấu cổ đông và sở hữu ngân hàng. Hiện vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn đang là những cổ đông cá nhân lớn nhất với tổng cộng tỷ lệ nắm giữ gần 10%. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hiện đang sở hữu 6,5% vốn tại đây với hơn 195 triệu cổ phiếu.

Tính đến hiện tại, thị giá cổ phiếu LPB đã giảm khoảng 3,3% trong tuần giao dịch vừa qua, đồng thời giảm gần 8% trong vòng một tháng qua.

Kết phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm sâu trên 23 điểm trước áp lực bán mạnh mẽ của nhà đầu tư. Thanh khoản dù tăng nhẹ so với phiên liền trước với giá trị trên HoSe đạt trên 17 ngàn tỷ đồng dù vậy độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Khối ngoại hôm nay cũng bán ròng trên 1.110 tỷ đồng, tự doanh cũng bán ròng trên 664 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt gây áp lực lớn nhất lên chỉ số và kéo theo tâm lý tiêu cực lên thị trường chung. Một số điểm sáng hiếm hoi giữ được sắc xanh là SAB và KDH. Nhóm ngân hàng chịu áp lực bán trên diện rộng, trong đó VPB giảm 2,8%, CTG giảm 1,5%; BID, TCB cùng giảm tương ứng 1,9%.

Như vậy, diễn biến trên cho thấy, chất lượng thị trường và dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Thị trường chưa có nhiều động lực để phục hồi trong khi dòng tiền chủ yếu đứng ngoài quan sát trong tâm lý giao dịch kém hưng phấn của nhà đầu tư.