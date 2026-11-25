Loy Krathong không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn và tri ân nguồn nước, lễ hội còn gửi gắm ước vọng buông bỏ những điều kém may mắn theo dòng chảy, đồng thời là khoảnh khắc để các gia đình và cộng đồng sum họp, bồi đắp tình cảm và thúc đẩy tinh thần đoàn kết.

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Supamas Isarabhakdi chủ trì khai mạc Lễ hội Loy Krathong 2026 tại Bangkok. Ảnh: PRD/TTXVN phát

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Supamas Isarabhakdi phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: PRD/TTXVN phát

Các cô gái Thái Lan thả hoa đăng xuống hồ bày tỏ lòng biết ơn và tri ân nguồn nước. Ảnh: PRD/TTXVN phát

Người dân thả đèn hoa đăng trên sông Chao Phraya trong lễ hội Loy Krathong ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thả đèn hoa đăng trên sông Chao Phraya trong lễ hội Loy Krathong ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thả đèn hoa đăng trên sông Chao Phraya trong lễ hội Loy Krathong ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thả đèn hoa đăng trên sông Chao Phraya trong lễ hội Loy Krathong ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thả đèn hoa đăng trên sông Chao Phraya trong lễ hội Loy Krathong ở Ayutthaya, Thái Lan ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các chàng trai, cô gái Thái Lan đi thả hoa đăng trong ngày lễ hội. Ảnh: PRD/TTXVN phát