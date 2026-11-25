Loy Krathong 2026 tại Thái Lan: Lan tỏa thông điệp sống xanh từ di sản truyền thống
Ngày 24/11/2026, Lễ hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Thái Lan và Loy Krathong năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok với chủ đề "Loy Krathong – Thái, Người Thái: Gìn giữ giá trị tới thế hệ trẻ", hướng tới bảo tồn truyền thống dân tộc gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Loy Krathong không chỉ là dịp bày tỏ lòng biết ơn và tri ân nguồn nước, lễ hội còn gửi gắm ước vọng buông bỏ những điều kém may mắn theo dòng chảy, đồng thời là khoảnh khắc để các gia đình và cộng đồng sum họp, bồi đắp tình cảm và thúc đẩy tinh thần đoàn kết.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/loy-krathong-2026-tai-thai-lan-lan-toa-thong-diep-song-xanh-tu-di-san-truyen-thong-20261125095610737.htm