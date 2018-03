'Love, Simon': Câu chuyện tình trai đồng tính chạm đến trái tim hàng triệu khán giả dị tính

Đoạn trailer dài hơn 2 phút của phim 'Love, Simon' đã hé lộ câu chuyện éo le của chàng học sinh cấp ba Simon Spier (Nick Robinson đóng).

Bộ phim được chuyển thể từ quyển sách đì nh đám Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, từng được tờ Wall Street Journal đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất dành cho thiếu niên. Tác phẩm tập trung khai thác đề tài đồng tính nam dưới góc nhìn trong sáng, lãng mạn và giàu cảm xúc. Love, Simon hiện nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình danh tiếng và các chuyên trang điện ảnh uy tín nhất.

“Love, Simon” khai thác đề LGBT nhẹ nhàng, hài hước và lãng mạn nhưng giàu cảm xúc và thông điệp

Đoạn trailer dài hơn 2 phút của Love, Simon đã hé lộ câu chuyện éo le của chàng học sinh cấp ba Simon Spier (Nick Robinson đóng). Giống như nhiều bạn đồng trang lứa, cậu có một gia đình bình thường, một vài người bạn tốt và học ở một trường trung học điển hình. Simon có một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu: cậu yêu người cùng giới. Thông qua Internet, Simon làm quen với một người ẩn danh có nickname là “Blue”. Sau một thời gian trò truyện, cả 2 chàng trai nảy sinh mối quan hệ đặc biệt, xuất phát từ sự thông cảm lẫn nhau. Thật không may, bí mật này của Simon đã bị một người bạn phát hiện và mọi thứ trở nên rối ren khi chuyện này bị phanh phui.

Diễn viên trẻ Nick Robinson sở hữu lượng fan lớn sau vai chính trong phim này

Khác với nhiều tác phẩm về LGBT khác, Love, Simon không đi theo chiều hướng bi kịch mà thay vào đó kể một câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn, nhuốm màu sắc tuổi thiếu niên. Tác phẩm nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ giới phê bình đến khán giả đại chúng. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim đạt 91% độ tươi dựa trên 109 đánh giá. Trong khi đó, trang CinemaScore chấm điểm tuyệt đối (A+) cho phim. Những tờ báo lớn như Deadline, The Guardian, Screen Rant dành điểm 4/5 cho tác phẩm. Đặc biệt, cây bút Pete Hammond của tờ Deadline không giấu nổi sự yêu thích dành cho phim khi phát biểu “đảm bảo bạn sẽ say đắm bộ phim tuổi mới lớn ngọt ngào, hài hước này”.

Liệu tình yêu của nam chính có được trọn vẹn như bao cặp đôi dị tính khác?

Love, Simon do nhà làm phim từng nhận đề cử Emmy Greg Berlanti thực hiện. Ông là nhà sản xuất đứng sau nhiều loạt phim đình đám như The Flash (2014 - 2018), Arrow (2012 - 2018), Dawson’s Creek (1999 - 2002), Political Animals (2012),… Bản thân ông là người đồng tính công khai. Love, Simon có kinh phí sản xuất 17 triệu USD và hiện đạt mức doanh thu 23 triệu USD sau 10 ngày ra rạp ở Mỹ. Quan trọng hơn, phim có ý nghĩa to lớn với cộng đồng LGBT, tiếp thêm sức mạnh cổ vũ cho những người đồng tính hãy sống một cách ngẩng cao đầu.

Trailer Love, Simon (Thương Mến, Simon).

Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 04.05.2018.

Huỳnh Hoàng