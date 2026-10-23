'Love In Disguise' vô tri không vô lý: Seol In Ah xinh trai, Im Si Wan ngạo nghễ

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Rating tập 2 Love In Disguise (tạm dịch: Tình yêu trong vỏ bọc) giảm 0,9% so với tập mở màn, từ 5,6% xuống còn 4,7%, thúc đẩy tranh luận của khán giả về cách diễn của Im Si Wan. Một số người cho rằng anh điệu đà hơi quá. Trái lại, nhiều người xem, bao gồm fan webtoon gốc, khen ngợi Im Si Wan và Seol In Ah chính là Yoon Yi Jun và Kang Jae Hee xé truyện bước ra.

Yoon Yi Jun "ngựa vô cùng", càng sợ hãi, rơi vào thế yếu càng thích ăn vận lồng lộn để che đậy cảm xúc thật.

Truyện cổ tích và phim tình cảm đầu những năm 2000 có mô-típ công chúa và kỵ sĩ được nhiều khán giả yêu thích. Love In Disguise tạo chút đảo ngược. "Hoàng tử" của phim có "tính công chúa" và là người được bảo vệ. Yoon Yi Jun kiêu ngạo, tài giỏi, có uy nghiêm của người thừa kế tập đoàn nhưng đỏng đảnh, khó chiều, hành xử gợi đòn. Im Si Wan tạo nét "điệu đà" cho Yi Jun từ cử chỉ nhỏ nhất như cái liếc xéo, hất tay... Anh cũng khắc họa tròn trịa sự sợ hãi, cô độc của chàng thiếu gia này.

Thay vì mô-típ kỵ sĩ hay bạch mã hoàng tử cứu công chúa, Love In Disguise để nữ chính làm kỵ sĩ đến bảo vệ nam chính - hoàng tử. Điểm đáng khen của bộ phim là chuyển tình tiết nữ giả nam không gượng ép.

Các nhân vật thường khen Kang Jae Hee "xinh trai", kiểu nét đẹp phi giới tính. Họ tin cô là con trai vì hành động ga-lăng, ngầu, mạnh mẽ; không đơn thuần chỉ do cắt tóc ngắn và lớp trang điểm nhạt.

Seol In Ah hạ giọng nhưng không khiến khán giả cảm thấy cô cố gồng để nam tính hơn, mà đem đến sự dễ chịu, tự nhiên trong cách nhập vai "tomboy" Kang Jae Hee. Cảnh hành động của Seol In Ah đủ lực để khán giả tin rằng Jae Hee có 9 đẳng võ thuật.

Hai tập đầu của Love In Disguise không thiếu tình tiết hay thoại "cờ-ring" (sến), đây là điều đã báo trước từ teaser và dự đoán các tập sau cũng sẽ xuất hiện. Tình huống mắc cười được gieo liên tục nhưng vẫn đảm bảo mạch phim logic.

Yoon Yi Jun là nghi phạm số 1 của vụ án thư ký Han bị sát hại nhưng chỉ phải tiếp nhận điều tra với tư cách nhân chứng nhờ quyền uy từ xuất thân tài phiệt. Dù bản thân bị ám ảnh tâm lý nặng nề, Yi Jun vẫn giữ phong thái "chảnh chọe" lúc lấy lời khai, nói những gì cần có lợi.

Kang Jae Hee thoát khỏi những "bài kiểm tra" của Yi Jun bằng cả kỹ năng và may mắn. Vốn là thành viên đội đặc nhiệm, Jae Hee "yếu nghề" khi lần đầu làm thư ký kiêm vệ sĩ. Love In Disguise biết cách bỏ nhỏ để khán giả không lấn cấn vì sao Yi Jun không đuổi việc Jae Hee khi cô liên tục mắc lỗi.

Ai nấy cũng nói anh "ảo giác" thì cô là người duy nhất nhìn ra được thay đổi bé tí của đồ vật, đúng ý của vị thiếu gia tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo một cách cực đoan. Yi Jun đang sống trong nỗi sợ bị sát hại như thư ký Han, giữa lúc có thêm người muốn cho anh "bay màu" vì bị nghi là sát nhân, thì Jae Hee luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ anh.

Chiều cao của Seol In Ah và Im Si Wan không chênh lệch nhiều. Trang phục đi làm của Jae Hee có cầu vai rộng giúp cô trông "đô hơn". Những chi tiết này góp phần tăng độ chân thực cho tình tiết Yoon Yi Jun và nhiều người xung quanh ít nghi ngờ hoặc không nhận ra Jae Hee là nữ.

Size gap của đôi chính thể hiện rõ nhất ở bề ngang. Yi Jun - Si Wan có cơ thể vạm vỡ "6 múi", to đùng khi đứng cạnh Jae Hee - In Ah. Đây là chất xúc tác bên cạnh diễn xuất ăn ý, đẩy mạnh "phản ứng hóa học" cho cặp đôi. Đồng thời, size gap này cũng tăng độ lạ - hài - quắn quéo mỗi cảnh "nữ kỵ sĩ" Jae Hee bế/đỡ ngang eo "ông chủ/hoàng tử" Yi Jun.

Cảnh cuối tập 2 "Love In Disguise" đang viral, hậu trường cũng "búng ra chemistry". Jae Hee ngại ngùng sau khi lao vội ra đỡ Yi Jun bị ngã lúc anh đang cởi trần (vì vừa tắm xong).

Song song với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Yi Jun và Jae Hee, Love In Disguise xây dựng tuyến phụ là các điều tra viên của đội đặc nhiệm số 7 tương đối ổn. Họ không xuất chúng, thành tích xếp bét cơ quan nhưng luôn nỗ lực theo cách của mình để giữ công bằng cho xã hội. Khó khăn của những điều tra viên hạng bét khi lén điều tra trọng án là một trục phát triển thú vị, giúp Love In Disguise có tính liên kết và không bị vô tri.