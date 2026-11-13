Love In Disguise: Seol In Ah đời thực 'bảnh', có đai đen Taekwondo còn biết nhu thuật

"Nàng kỵ sĩ" của Love In Disguise - Kang Jae Hee (Seol In Ah) sở hữu thể lực vượt trội và tinh thần thép. Cô từng là hạ sĩ thuộc lục quân, giữ cửu đẳng Judo, Hapkido, Taekwondo. "Công chúa" Yoon Yi Jun (Im Si Wan) không phải người duy nhất "đổ" Thư ký Kang mà khán giả cũng "gãy" trước sự mạnh mẽ, cool ngầu, ga-lăng của Jae Hee. Vậy Seol In Ah ngoài đời thì sao?

Cảnh đấu 1:1 của Seol In Ah cuối tập 8 "Love In Disguise" gây sốt.

Những ai đã "lọt hố" Thư ký Kang sẽ càng lún sâu hơn khi biết thêm về Seol In Ah. Bởi ngoài đời, cô ngầu không kém nhân vật mình đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1996 có định hướng trở thành idol. Cô là thực tập sinh thần tượng từ năm 2 trung học.

Tuy nhiên, đến cuối năm 3 trung học, các thực tập sinh cùng lứa với In Ah dần rời công ty. Dù chỉ còn một mình, cô vẫn chăm chỉ tập luyện, dùng kỹ năng được đào tạo cộng thêm nhờ người quen dạy kèm để vượt qua bài thi năng khiếu trong kì thi đại học. Seol In Ah đã đỗ vào khoa Diễn xuất của Học viện Nghệ thuật Seoul.

Vụt tầm với khỏi giấc mơ ra mắt làm thần tượng nhưng Seol In Ah không hối tiếc. Với cô, 3 năm 9 tháng là thực tập sinh giúp bản thân có nền tảng tốt để bước chân vào hoạt động nghệ thuật. Cô hát hay và có thể chơi một số nhạc cụ, giỏi nhất là guitar. Trên Instagram cá nhân, thỉnh thoảng, Seol In Ah cũng chia sẻ những clip cover.

Seol In Ah đàn hát "Last Farewell" của BIGBANG.

Có thể chưa phải cảnh sát có thành tích xuất sắc nhất, nhưng Kang Jae Hee luôn tận hiến, kiên cường, kiên định với trách nhiệm của một người giữ công bằng cho xã hội. Seol In Ah ngoài đời cũng nỗ lực hết mình với lựa chọn của mình. Thời mới vào nghề, vì chưa có stylist và cảm thấy lãng phí tiền đi salon do thử vai rất nhiều, nên Seol In Ah tự làm tóc, trang điểm và tự lo trang phục.

Trước khi được khán giả công nhận với vai phụ trong Mr.Queen (Chàng Hậu), cô từng nhận ý kiến trái chiều về diễn xuất. Hơn 10 năm trong nghề, Seol In Ah không đóng khung bản thân trong bất cứ hình tượng nào. Cô từng là quý phi Hwa Jin thanh nhã nhưng thâm hiểm trong Chàng Hậu, hay quay ngoắt 180 độ, một mình cân hai vai có tính cách trái ngược trong Dưa Hấu Lấp Lánh...

Một vài hình ảnh đời thường của Seol In Ah.

Seol In Ah từng đạt đai đen nhị đẳng Taekwondo khi còn nhỏ, từng luyện nhu thuật (Jiu-Jitsu). Cô từng thử sức 3 môn phối hợp khi tham gia chương trình thực tế Iron Girl, luyện đấm bốc. Trong Love In Disguise tập đầu cũng có cảnh Seol In Ah luyện boxing. Seol In Ah thích trượt ván, có thể trượt 3 - 4 lần/tuần nếu có thời gian. Nữ diễn viên cũng thích chơi game như Overwatch, xem bóng chày... Gần đây, theo các bài đăng trên mạng, dường như In Ah còn biết trượt tuyết.

Bức ảnh chụp cùng cô bạn thân dễ gây "hiểu lầm" của Seol In Ah khi cả hai cùng đi trượt tuyết.

Sự phóng khoáng, năng động của Seol In Ah ngoài đời dường như giúp cô thể hiện Kang Jae Hee thoải mái hơn. Đây cũng là một phần lý do khi nữ diễn viên được công bố vào vai Jae Hee, dù chưa công bố teaser chính thức, fan webtoon đã "vỗ tay" tin tưởng Seol In Ah là Jae Hee xé truyện bước ra.

Dù vậy, trong một vài phỏng vấn quảng bá cũng như hậu trường của Love In Disguise, In Ah giải thích, cô thường trở nên trầm hơn sau khi hoàn thành một vài cảnh quay. Do đóng "kỵ sĩ" Kang Jae Hee phải "gồng" hơn để thể hiện sự mạnh mẽ, cứng cỏi của nhân vật khiến cô hao thể lực nhanh, không thể hoạt bát như đầu ngày.