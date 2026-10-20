Love in Disguise ra mắt với mở màn đầy triển vọng

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Love in Disguise có màn ra mắt khả quan khi đạt rating trung bình toàn quốc 5,6% trong tập đầu tiên. Với sự tham gia của Yim Si Wan và Seol In Ah, tác phẩm tình cảm giật gân này được kỳ vọng tiếp nối thành tích của bộ phim phát sóng trước đó, đồng thời tạo sức hút nhờ câu chuyện kết hợp tình yêu, điều tra và những bí mật xoay quanh một vụ án mạng.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, Love in Disguise ghi nhận rating trung bình toàn quốc 5,6% trong tập mở màn. Đây là khởi đầu đáng chú ý đối với bộ phim khi tác phẩm được phát sóng nối tiếp The Ordinary Jackpot, series khép lại với mức rating cao nhất từ trước đến nay là 6,2%.

Yim Si Wan và Seol In Ah đóng chính trong phim tình cảm giật gân Love in Disguise.

Dù chưa vượt qua thành tích của bộ phim tiền nhiệm, con số 5,6% vẫn cho thấy Love in Disguise có khả năng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu. Kết quả những tập tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu tác phẩm có thể duy trì lượng người xem và tiếp tục cải thiện thành tích hay không.

Love in Disguise có sự góp mặt của Yim Si Wan và Seol In Ah trong hai vai chính. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm giật gân, xoay quanh người thừa kế một tập đoàn tài phiệt có tính cách kiêu ngạo, bất ngờ bị cuốn vào một vụ án mạng với tư cách nghi phạm. Trong quá trình điều tra, một cựu sĩ quan đặc nhiệm cải trang thành thư ký riêng của anh để âm thầm tìm kiếm sự thật.

Từ tiền đề này, câu chuyện mở ra mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật chính. Việc nữ chính tiếp cận người đàn ông đang nằm trong diện tình nghi khiến mỗi cuộc gặp gỡ đều tiềm ẩn nguy cơ bị phát hiện thân phận. Trong khi nhiệm vụ điều tra đòi hỏi cô phải giữ khoảng cách và kiểm soát cảm xúc, quá trình tiếp xúc với đối phương cũng có thể khiến những đánh giá ban đầu thay đổi. Sự kết hợp giữa yếu tố phá án và tình cảm tạo điều kiện để bộ phim phát triển song song hai tuyến nội dung. Bên cạnh câu hỏi về sự thật đằng sau vụ án mạng, mối quan hệ giữa người thừa kế tài phiệt và nữ đặc nhiệm cải trang cũng là yếu tố được chú ý. Đây là mô-típ quen thuộc của dòng phim tình cảm giật gân Hàn Quốc, trong đó bí mật thân phận và sự nghi ngờ có thể trở thành động lực thúc đẩy diễn biến câu chuyện.

Trong khi Love in Disguise có khởi đầu tương đối thuận lợi, một tác phẩm khác là Between Steps lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về tỷ suất người xem. Bộ phim do Choo Young Woo và Kim So Hyun đóng chính đạt rating trung bình toàn quốc 2,2% ở tập 5, thấp hơn mức 2,3% của tập trước. Mức giảm 0,1 điểm phần trăm chưa phải biến động lớn, nhưng cho thấy thành tích của Between Steps chưa duy trì được đà tăng trong tập phát sóng mới nhất. Diễn biến rating ở những tập tiếp theo sẽ giúp đánh giá rõ hơn khả năng giữ chân khán giả của bộ phim.

Với Love in Disguise, rating 5,6% ngay trong tập đầu là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định thành công lâu dài. Sức hút của câu chuyện, diễn biến giữa hai nhân vật chính và khả năng duy trì nhịp độ kịch tính sẽ là những yếu tố quyết định thành tích của tác phẩm trong chặng đường phát sóng sắp tới.