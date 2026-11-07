Love in Disguise: Danh tính 2 nữ phụ được 'xíp' với Seol In Ah kệ nam chính hờn ghen

Love in Disguise tập trung vào quá trình Kang Jae Hee (Seol In Ah) giả nam, trở thành thư ký bên cạnh Yoon Yi Jun (Im Si Wan) để điều tra trọng án. Cô dần lấy được sự tin tưởng của anh, loại anh khỏi diện nghi phạm số 1, tìm ra bằng chứng dẫn đến bí mật lớn hơn về tập đoàn Taekang. Trong quá trình bảo vệ Yi Jun, cô vô tình "đánh cắp" trái tim "tổng tài", tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Bức ảnh cận cái nắm tay bảo vệ của "vệ sĩ" Kang Jae Hee và "tổng tài" Yoon Yi Jun đang làm cõi mạng "đảo điên".

Seol In Ah giả nam nhưng không bị giả hay gượng ép. Giống như dàn nhân vật trong phim, khán giả cũng "không tán tự đổ" trước sự mạnh mẽ, ga-lăng và xinh trai của Jae Hee. Seol In Ah "búng ra chemistry" với "chàng điệu" Im Si Wan - Yi Jun, bùng nổ "năng lực bạn trai" với nữ phụ dù cảnh chung rất ít.

Seol In Ah - Yeonwoo "bắn ảnh" hậu trường làm khán giả quắn quéo.

Hye Jung (Yeonwoo) có tuyến tình cảm với Kim Si Hyun nhưng lại được "đẩy thuyền" với cả Kang Jae Hee. Trong tập mới, Lee Si A - hôn thê của Yoon Yi Jun xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh tình tứ với anh, mà còn trở thành người khiến anh ghen tuông vì thân mật và tán tỉnh Jae Hee. Khán giả đùa rằng, họ thấy "ghen hộ" Yi Jun. Vài phút lên hình chung, thậm chí vài giây lướt qua hậu trường cùng 2 nữ phụ của Seol In Ah cũng đủ tư liệu để fan phim nảy ra "1001 kịch bản" ngôn tình.

"Love in Disguise" đang chuyển ngược kịch bản kinh điển của nam chính ngôn tình vào tay Seol In Ah. Chỉ với 2 tập mới, khán giả đã viết xong mô-típ vệ sĩ và tiểu thư nhà tài phiệt cho Seol In Ah và Choi Hee Jin. - Video: @Farahacreations

Seol In Ah bất ngờ ôm Choi Hee Jin lúc cô lỡ "bị xì" trong cảnh thơm má chào hỏi kiểu Pháp - khoảnh khắc này đã "bão tim" trên X.

Ngoài được "xíp xíp" với Seol In Ah, 2 nữ phụ của Love in Disguise còn được khán giả yêu mến bởi khí chất nổi bật trên màn ảnh và ngoài đời. Nữ thần Tae Kang - Lee Hye Jung do Yeonwoo - cựu thành viên MOMOLAND đóng. Sự nghiệp của cô vẫn bấp bênh. Yeonwoo rẽ hướng qua diễn xuất từ năm 2018 và đang nỗ lực cải thiện khả năng diễn xuất trong những vai phụ.

Yeonwoo nhận được giải "Tân binh xuất sắc" tại lễ trao giải MBC Drama Awards 2022 với vai thứ chính trong Chiếc Thìa Vàng.

Choi Hee Jin sinh năm 1996, vào vai Lee Si A. Cô từng viral vào năm ngoái với đoạn cắt trong Đẹp Hơn Cả Thiên Đường nhờ màn hóa thân hoàn hảo chuẩn bé mèo hóa người. Nét kiêu kỳ, đỏng đảnh của Hee Jin từng "át vía" nữ chính ở The Impossible Heir (Cuộc Chiến Thừa Kế). Hee Jin được kỳ vọng là mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất ổn. Gần 10 năm hoạt động diễn xuất, cô đang tạo dấu ấn chậm rãi với khán giả qua các vai phụ, chỉ thiếu một vai chính vừa sức và bùng nổ.