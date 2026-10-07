Louis Vuitton Xuân Hè 2027: Lisa BLACKPINK gây choáng, Zendaya giản dị đến lạ

Show diễn của nhà mốt Louis Vuitton “chốt sổ” toàn bộ lịch trình Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Không gian Cour Carrée du Louvre (Bảo tàng Louvre) được dựng thành đường đua tốc độ với xe bay lơ lửng, mang đậm tính viễn tưởng.

Chàng thơ Felix StrayKids gây thương nhớ trong diện mạo hoàng tử lịch lãm. Tiếp nối mùa trước, nam idol vẫn trung thành với bảng màu đen chủ đạo. Điểm nhấn đến từ loạt khuyên tai bạc cũng như kiểu tóc mullet bạch kim.

Đại sứ Shin Min Ah tiếp tục trung thành với phong cách thanh lịch đặc trưng.

Zendaya hút thảo luận khi chọn phong cách năng động, giản dị, khác biệt nhiều với những bộ cánh "chặt chém" thường thấy. Sao phim Người Nhện diện quần jeans, áo thun trắng, tạo điểm nhấn ở mẫu áo khoác bèo nhún 3D phối ren gam trắng.

Đáng chú ý, thiết kế này là trang phục do nhà mốt thiết kế riêng cho nữ đại sứ, đã từng giúp cô gây sốt tại buổi công chiếu The Odyssey tại Paris. Cũng tại kinh đô thời trang này sau 3 tháng, thiết kế được "thổi hồn" theo tinh thần trẻ trung, mới mẻ hơn khiến fan thích thú.

Lisa là "mảnh" BLACKPINK cuối cùng đổ bộ Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Vốn được biết đến là "dân chơi" thời trang đặc sắc, lần xuất hiện này của mỹ nhân Thái Lan vẫn khiến khán giả choáng ngợp.

Tạo hình mới nhất của nàng thơ Lisa BLACKPINK tiếp tục đánh dấu thêm một lần hợp tác thành công rực rỡ giữa cô và stylist Nanist. Chọn một tạo hình từ dòng Cruise 2027, bộ đôi chỉ giữ lại thiết kế trọng tâm là mẫu áo xếp nếp ngoại cỡ lạ mắt. Bên dưới được thay bằng mẫu đầm mini chất liệu da, khoe khéo đôi chân dài miên man của Lisa BLACKPINK.

Điểm sáng khác của diện mạo nằm ở tạo hình tóc cổ điển, lấy cảm hứng từ thập niên 1960.

Cộng đồng mạng đồng loạt dành cơn mưa lời khen cho diện mạo "diva", "đại minh tinh" cũng như phong độ thời trang "peak vô cùng" của đại sứ Lisa trong lần dự show Louis Vuitton thứ 6.

Ngay sau khi xuất hiện tại sự kiện, chủ đề về nữ idol người Thái ghi nhận lượt tương tác bùng nổ, cán mốc nửa triệu lượt nhắc trên X. Trước giờ G, Lisa BLACKPINK đã "hâm nóng" không khí Paris với ba bộ cánh "xinh iu", khoe tỷ lệ cơ thể siêu thực.

Daniela - Yoonchae KATSEYE (trái) - Maya và Hinata XG (phải)

Daniela và Yoonchae KATSEYE khoe sắc vóc săn chắc trong những bộ cánh phong cách khoẻ khoắn. Cả hai nữ idol đều chọn lối trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt khói. Maya và Hinata từ XG lại tiếp cận tinh thần thương hiệu theo cách an toàn hơn với các mẫu đầm họa tiết.

Yaya Urassaya trở lại Paris Fashion Week Xuân Hè 2027 với áo len họa tiết răng sói tông hồng rực rỡ từ BST Cruise 2027. Nữ minh tinh phối cùng quần da Bermuda, bốt gót nhọn và túi đeo vai họa tiết monogram.

Đội hình đến từ Trung Quốc gồm Lư Dục Hiểu, Tống Thiến và Chung Sở Hy đều lăng xê những bộ cánh từ dòng Cruise 2027 của nhà mốt mới ra mắt hồi tháng 5. Các tín đồ thời trang nhận xét dàn sao chưa có phần thể hiện ấn tượng, mờ nhạt giữa "bầu trời sao" tại Paris.