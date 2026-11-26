Theo báo cáo quý III/2026 của Lotte Shopping, công bố ngày 13/11, Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam đạt doanh thu 48,97 tỷ won trong 9 tháng đầu năm 2026, tương đương khoảng 906 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,88 tỷ won, tương đương khoảng 90 tỷ đồng.

Đây là kết quả đáng chú ý sau nhiều năm doanh nghiệp liên tục ghi nhận thua lỗ. Năm 2025, Lotte Cinema Việt Nam đạt doanh thu 67,23 tỷ won nhưng lỗ sau thuế 4,75 tỷ won. Năm 2024, doanh thu đạt khoảng 57,5 tỷ won, lỗ 10,86 tỷ won; năm 2023 doanh thu khoảng 44,8 tỷ won và lỗ 10,53 tỷ won.

Như vậy, trong ba năm 2023-2025, doanh nghiệp đều chưa thể tạo ra lợi nhuận. Việc chuyển sang lãi trong 9 tháng đầu năm nay là dấu hiệu cải thiện đáng chú ý, dù chưa thể kết luận kết quả kinh doanh cả năm 2026 sẽ duy trì được xu hướng này.

Trước đó, giai đoạn 2016-2022 cũng là khoảng thời gian khó khăn của Lotte Cinema tại Việt Nam. Theo dữ liệu Vietdata, doanh nghiệp lỗ hơn 60 tỷ đồng năm 2016, hơn 100 tỷ đồng năm 2017, gần 270 tỷ đồng năm 2018 và hơn 750 tỷ đồng năm 2019. Trong hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, khoản lỗ lần lượt vượt 650 tỷ đồng năm 2020 và 450 tỷ đồng năm 2021.

Đến cuối năm 2022, Vietdata cho biết khoản lỗ lũy kế của Lotte Cinema Việt Nam đã vượt 2.900 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm.

Tại ngày 30/9/2026, Lotte Cinema Việt Nam có tổng tài sản khoảng 51,22 tỷ won, trong khi nợ phải trả lên tới 236,9 tỷ won. Vốn chủ sở hữu âm 185,68 tỷ won, tương đương hơn 3.400 tỷ đồng.

Lotte Cinema gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008 thông qua việc thâu tóm cụm rạp Diamond DMC. Sau gần 18 năm hoạt động, thương hiệu Hàn Quốc đã xây dựng được mạng lưới rạp chiếu tại nhiều tỉnh, thành phố và trở thành một trong những nhà vận hành lớn nhất thị trường.

Theo báo cáo thị trường điện ảnh Việt Nam nửa đầu năm 2026 của Asian Contents & Film Market (ACFM), Lotte Cinema vận hành khoảng 45 cụm rạp với 210 màn hình, chiếm khoảng 17,5% thị phần theo quy mô màn hình. Doanh nghiệp đứng thứ hai, sau một tên tuổi khác cũng đến từ Hàn Quốc là CGV, với khoảng 83 cụm rạp, 480 màn hình và 41% thị phần.

Các đối thủ nội địa như Galaxy Cinema và Beta Cinemas mỗi bên có hơn 20 cụm rạp, chiếm khoảng 10% thị phần.

Ngoài việc kém hơn CGV về quy mô hệ thống rạp tại Việt Nam, kết quả kinh doanh của Lotte Cinema cũng chênh lệch đáng kể so với đối thủ. Theo báo cáo của Tập đoàn CJ Group, sau khi lỗ 16,26 tỷ won trong năm 2023, CGV Việt Nam đã chuyển sang lãi trong hai năm 2024 và 2025, lần lượt là 23,04 tỷ won và 7,37 tỷ won. Trong nửa đầu 2026, CGV Việt Nam lãi 3,98 tỷ won, tương đương 75 tỷ đồng.

Ở phía các đối thủ nội địa, Beta Cinemas hay Galaxy Cinema cũng đang tìm kiếm lợi thế riêng. Beta tập trung vào phân khúc giá dễ tiếp cận, trong khi Galaxy có lợi thế từ hoạt động sản xuất, phát hành và hệ sinh thái nội dung. Sự hiện diện của các thương hiệu này khiến Lotte Cinema phải cạnh tranh không chỉ về địa điểm, số lượng phòng chiếu mà còn về giá vé, trải nghiệm và khả năng thu hút khán giả.

Trong khi đó, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam vẫn có dư địa tăng trưởng nhưng hiệu quả khai thác phòng chiếu chưa cao. Nửa đầu năm 2026, theo ACFM, tỷ lệ lấp đầy ghế bình quân toàn thị trường chỉ đạt 21,1%. Với một doanh nghiệp sở hữu khoảng 210 màn hình như Lotte Cinema, việc duy trì công suất khai thác và kiểm soát chi phí vận hành là yếu tố quan trọng để chuyển doanh thu thành lợi nhuận.