Gần 18 năm hiện diện tại Việt Nam, Lotte Cinema đã xây dựng được mạng lưới khoảng 45 cụm rạp với 210 màn hình, đứng thứ hai thị trường về quy mô, chỉ sau CGV. Tuy nhiên, đằng sau vị thế của một trong những nhà vận hành rạp chiếu phim lớn nhất cả nước là bài toán tài chính kéo dài nhiều năm, với khoản lỗ lũy kế từng vượt 2.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu liên tục ở trạng thái âm.

Tại ngày 30/9/2026, tình hình tài chính của Công ty TNHH Lotte Cinema Việt Nam vẫn còn nhiều áp lực. Doanh nghiệp có tổng tài sản khoảng 51,22 tỷ won, trong khi nợ phải trả lên tới 236,9 tỷ won. Chênh lệch lớn giữa hai khoản mục khiến vốn chủ sở hữu âm 185,68 tỷ won, tương đương hơn 3.400 tỷ đồng.

Lotte Cinema Việt Nam lãi hơn 90 tỷ đồng sau nhiều năm báo lỗ.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh trong năm 2026 đã xuất hiện tín hiệu tích cực. Theo báo cáo quý III/2026 của công ty mẹ Lotte Shopping, công bố ngày 13/11, Lotte Cinema Việt Nam đạt doanh thu 48,97 tỷ won (khoảng 906 tỷ đồng) trong 9 tháng đầu năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 4,88 tỷ won, tương đương hơn 90 tỷ đồng.

Kết quả này tạo ra sự khác biệt đáng kể so với chuỗi năm kinh doanh kém khả quan trước đó. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 67,23 tỷ won nhưng vẫn lỗ sau thuế 4,75 tỷ won. Năm 2024, khoản lỗ lên tới 10,86 tỷ won trên doanh thu khoảng 57,5 tỷ won; năm 2023 tiếp tục lỗ 10,53 tỷ won với doanh thu 44,8 tỷ won.

Trước đó, giai đoạn 2016-2022 còn ghi nhận những khoản thua lỗ lớn hơn nhiều. Theo dữ liệu Vietdata, Lotte Cinema Việt Nam lỗ hơn 60 tỷ đồng năm 2016, hơn 100 tỷ đồng năm 2017, gần 270 tỷ đồng năm 2018 và hơn 750 tỷ đồng năm 2019. Hai năm 2020-2021, khi ngành điện ảnh chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, doanh nghiệp tiếp tục lỗ lần lượt hơn 650 tỷ đồng và 450 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, lỗ lũy kế của Lotte Cinema Việt Nam đã vượt 2.900 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm. Vì vậy, việc chuyển sang có lãi trong 9 tháng đầu năm 2026 là diễn biến đáng chú ý, dù chưa thể khẳng định đây là sự phục hồi bền vững khi quy mô nợ phải trả vẫn lớn hơn nhiều lần tổng tài sản.

Lotte Cinema bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, thông qua thương vụ thâu tóm cụm rạp Diamond DMC. Sau gần hai thập kỷ, doanh nghiệp mở rộng hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố, trở thành một trong những thương hiệu có độ phủ lớn trong ngành chiếu phim.

Theo báo cáo thị trường điện ảnh Việt Nam nửa đầu năm 2026 của Asian Contents & Film Market (ACFM), Lotte Cinema sở hữu khoảng 45 cụm rạp, tương ứng 210 màn hình và chiếm 17,5% thị phần theo quy mô màn hình. Trong khi đó, CGV dẫn đầu với khoảng 83 cụm rạp, 480 màn hình và 41% thị phần. Các thương hiệu nội địa như Galaxy Cinema và Beta Cinemas mỗi bên có hơn 20 cụm rạp, chiếm khoảng 10% thị phần.

Khoảng cách giữa hai thương hiệu Hàn Quốc không chỉ thể hiện ở số lượng phòng chiếu mà còn ở kết quả tài chính. Theo báo cáo của Tập đoàn CJ Group, CGV Việt Nam đã thoát lỗ sau khi ghi nhận khoản lỗ 16,26 tỷ won năm 2023. Doanh nghiệp lần lượt lãi 23,04 tỷ won năm 2024 và 7,37 tỷ won năm 2025. Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận tiếp tục đạt 3,98 tỷ won, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.