Lột xác hiệp 2, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2

02/10/2026 17:52

foul Hết giờ, đội tuyển Việt Nam chính thức đi tiếp

Một trận đấu rất nhọc nhằn của đội tuyển Việt Nam. Đội đã ngược dòng thắng 4-2 nhưng việc bị Pakistan chọc thủng lưới tới 2 lần chắc chắn là bài toán đau đầu của HLV Kim Sang-sik.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 17:50

goal VÀO! 4-2 cho đội tuyển Việt Nam

90'+1: Đình Bắc đi bóng, sau đó chuyền xuống để Williams Minh Hoàng dứt điểm quyết đoán. Mành lưới Pakistan rung lên, tiền đạo trẻ mang dòng máu Anh cuối cùng cũng "khai nòng" trong màu áo đỏ.

02/10/2026 17:47

report VÀO! Pakistan ghi bàn thứ 2

88': Ali Khan đi bóng thẳng vào khu vực trước vòng cấm. Sau đó anh tung ra cú sút cực căng. Bóng chạm một cầu thủ áo trắng đổi hướng khiến Lê Giang bất lực. Tỷ số là 2-3 cho Pakistan.

02/10/2026 17:43

report Không được!

85': Hai Long nhận bóng trong tư thế thoáng đạt bên cánh phải. Anh tung cú sút căng. Bóng đi vọt xà. Các khoảng trống vẫn đang lộ ra nơi hàng thủ Pakistan.

02/10/2026 17:39

goal VÀO, 3-1 cho đội tuyển Việt Nam

80': Một pha triển khai trực diện, đưa bóng đến Đình Bắc. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam tung ra cú sút chính diện đưa bóng đi cực căng, hạ gục thủ môn Pakistan. Đội tuyển Việt Nam coi như nắm chắc tấm vé tranh hạng 3.

02/10/2026 17:33

report Không được!

72': Hai Long lướt đi rất nhanh. Anh đưa trái bóng qua được thủ môn Pakistan để Đình Bắc dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ áo trắng vẫn kịp có mặt để phá bóng.

02/10/2026 17:25

report Quá tiếc, Williams Minh Hoàng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thứ 2

66': Một pha tấn công đầy tính kết nối của đội tuyển Việt Nam. Tiến Anh băng xuống đáy biên rồi tạt bóng như đặt để Williams Minh Hoàng đánh đầu cận thành. Tiếc rằng anh lại đưa bóng đi ra ngoài từ cự ly chỉ vài mét.

02/10/2026 17:21

report Nguy hiểm

62': Ali Khan đi bóng áp sát vòng cấm rồi dứt điểm cực hiểm. Lê Giang đã bay người xuất sắc, nhưng pha bóng này vẫn chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

02/10/2026 17:16

goal VÀOOO

57': Đình Bắc đi bóng rất tốc độ, anh hút những hậu vệ Pakistan trước khi mớm bóng để Hoàng Đức dứt điểm 1 chạm tung lưới. 2-1 cho Việt Nam.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 17:13

report Đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng hưng phấn hơn

55': Sau khi gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tốt hơn. Các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ, di chuyển tích cực hơn. Nhờ đó, các khoảng trống cũng bắt đầu xuất hiện nhiều.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 17:09

goal VÀO!

50': Tuấn Tài chuyền bóng rất nhạy cảm để Hai Long lừa trung vệ Pakistan rồi tung ra cú sút hiểm hóc. Bóng găm vào góc lưới, 1-1 cho Việt Nam.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 16:59

substitution Hiệp 2 bắt đầu

46': Tuấn Tài vào sân thay Quang Vinh. Đây là thay đổi dễ hiểu khi Quang Vinh tỏ ra uể oải trong 45 phút đầu. Ngoài ra, Tài Lộc cũng rời sân để nhường chỗ cho Đình Bắc.

02/10/2026 16:48

report Quá tiếc cho đội tuyển Việt Nam

45'+3: Hoàng Đức chuyền bóng rất nhạy cảm để Williams Minh Hoàng băng xuống. Tiền đạo trẻ đã xử lý rất tốt, lừa qua thủ môn đối thủ nhưng cú đá vào khung thành trống của anh lại ra ngoài. Sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi hết hiệp 1.

02/10/2026 16:43

report Không được!

42': Hai Long đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái rồi tạt vào. Tiếc rằng đường bóng là quá mạnh, khiến Williams Minh Hoàng không thể tiếp cận. Đây là pha tổ chức tấn công có nét hiếm hoi mà đội tuyển Việt Nam tạo ra.

02/10/2026 16:38

report Việt Nam đang thi đấu bế tắc

37': Dù vẫn cầm bóng nhiều, nhưng đội tuyển Việt Nam gần như không thiết lập được một hệ thống vận hành mượt mà. Các đường bóng là rất rời rạc.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 16:32

goal VÀO, 1-0 cho Pakistan

32': Hàng thủ Việt Nam tiếp tục mắc sai sót. Lần này, Hai Long chuyền bóng hỏng, tạo cơ hội để đối thủ ghi bàn. 1-0 cho Pakistan.

02/10/2026 16:31

report Lê Giang đã xuất sắc

29': Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam lại mất bóng, lần này Pakistan triển khai tấn công mượt mà hơn. Bóng được chuyền sang biên phải để McKeal Abdullah dứt điểm. Tuy nhiên, Lê Giang đã xuất sắc.

02/10/2026 16:27

report Không được

26': Hoàng Đức dẫn bóng trước khoảng trống mênh mông. Anh chuyền bóng để Hai Long đột phá. Tuy nhiên cú sút của Hai Long đi quá bổng.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 16:21

report Đội tuyển Việt Nam đã đẩy đội hình đối thủ về sâu vòng cấm

20': Đội quân áo đỏ cầm bóng nhiều, tổ chức tấn công liên tục. Điều họ còn thiếu là những pha chuyền chính xác ở rìa vòng cấm.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 16:16

report Cú sút trúng đích đầu tiên

16': Tiến Anh chuyền bóng để Hai Long đột phá. Cú đá của anh chạm chân hậu vệ áo trắng và bị thủ môn Pakistan đẩy ra.

02/10/2026 16:14

report Hoàng Hên bỏ lỡ

14': Pha pressing tốt giúp Hoàng Hên có bóng. Anh loại bỏ hậu vệ Pakistan rồi tung ra cú sút nhưng bóng không vượt qua được hàng thủ áo trắng.

02/10/2026 16:10

report Williams Minh Hoàng đang tỏ ra vội vàng

10': Trong vài phút vừa qua, Williams Minh Hoàng đã liên tục được đồng đội chuyền cho anh những pha chạm bóng của anh lại chưa đủ nhạy cảm. Tiền đạo 19 tuổi thực sự chưa bắt nhịp được với vị trí trung phong cắm.

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 16:05

report Nguy hiểm

5': Hàng thủ đội tuyển Việt Nam vẫn chưa theo người sát, để Shayak Dost dễ dàng đón đường chuyền của đồng đội rồi đánh đầu. Rất may là bóng đi ra ngoài.

02/10/2026 15:58

foul Trận đấu bắt đầu

02/10/2026 15:36

report 34 năm mới thắng được một trận ở vòng loại World Cup

Vào tháng 10/2023, Pakistan đã giành chiến thắng 1-0 trước Campuchia, đánh dấu trận thắng đầu tiên trong lịch sử của họ tại các vòng loại FIFA World Cup sau 34 năm chờ đợi. Trận thắng ấy cũng giúp Pakistan loại Campuchia, biến Campuchia thành đội tuyển Đông Nam Á duy nhất không lọt vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

02/10/2026 15:33

report 'Mua' thành công bằng chính sách nhập tịch

Trong danh sách triệu tập thi đấu quốc tế gần đây, Pakistan gọi tới 14 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (chủ yếu tại Anh, Đan Mạch và một vài quốc gia châu Âu khác) để nâng cao chất lượng đội hình. Nhưng chất lượng các cầu thủ này không cao, chủ yếu đá giải hạng 4-5, thậm chí nghiệp dư ở châu Âu.

02/10/2026 15:33

report Bóng đá Pakistan đang trong giai đoạn khó khăn

Pakistan đang đứng ở vị trí 198 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA (cập nhật gần nhất tháng 09/2026). Thứ hạng cao nhất trong lịch sử của họ là 141 (năm 1993). Như vậy là hơn 30 năm qua, Pakistan chưa bao giờ trở lại vị trí cao nhất lịch sử.

02/10/2026 15:19

report Đội tuyển Việt Nam đang làm nóng trên sân

ảnh: Hữu Phạm

02/10/2026 14:59

report Đình Bắc dự bị

HLV Kim Sang-sik vừa công bố 11 cái tên đá chính. Đáng chú ý là việc Đình Bắc dự bị. Hàng công sẽ do Hoàng Hên, Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long đảm nhiệm. Thành Long cũng không ra sân từ đầu.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu bằng thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Philippines, nhưng trận thua 0-2 trước Thái Lan ngay sau đó đã khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik dừng bước ở mốc 3 điểm. Trong khi đó, người Thái đã chắc suất chiếm đỉnh bảng với trọn vẹn 6 điểm. Cú sảy chân này không chỉ dập tắt hy vọng vào chung kết mà còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp đầy ấn tượng của “Những chiến binh sao vàng”.

Do đó, màn đọ sức với Pakistan mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc phân định vị trí nhì bảng đơn thuần. Đây là bài toán tâm lý mà thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giải để lấy lại sự tự tin trước những thử thách tiếp theo.

Khó khăn lớn nhất của đội bóng áo đỏ tại giải lần này nằm ở bài toán nhân sự sứt mẻ nghiêm trọng. Hàng loạt gương mặt chủ chốt như Quang Hải, Thành Chung hay Văn Vĩ đều vắng mặt vì chấn thương. Tổn thất càng thêm nặng nề khi tiền đạo Xuân Son gặp chấn thương nặng ở trận mở màn và phải về nước sớm. Điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của Hoàng Đức. Dù thể lực chưa đạt 100% và chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Thái Lan, tầm ảnh hưởng của tiền vệ đang khoác áo Ninh Bình vẫn là mắt xích không thể thay thế trong khâu điều tiết lối chơi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam sở hữu phong cách thi đấu biến hóa, nhưng việc thiếu vắng các quân bài tốt nhất ở cả ba tuyến khiến bộ máy vận hành chưa thực sự trơn tru. Dẫu vậy, đẳng cấp của đội bóng áo đỏ vẫn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Mục tiêu của Đình Bắc cùng các đồng đội chắc chắn không dừng lại ở một chiến thắng tối thiểu để giữ ngôi nhì, mà là một trận thắng thuyết phục để tạo đà hưng phấn cho trận tranh hạng Ba.

Dù vậy, Pakistan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Philippines là lời cảnh báo rõ ràng nhất: dù bị dẫn trước hai bàn sau hiệp một, đại diện Nam Á vẫn vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa trong hiệp hai. Sự kiên cường ấy nhắc nhở tuyển Việt Nam tuyệt đối không được phép lơ là nếu không muốn trả giá.

Đặng Lai

Hoàng Nguyên