'Lột áo' xe trộm để sử dụng

Nguyễn Quốc Cường cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Rạng sáng 22-10, Cường đi bộ đến lấy trộm xe máy BKS 81P1-0789 của anh Nguyễn Văn L. (1985, trú phường Ayun Pa) đem đi giấu. Sau đó, Cường tháo BKS, dàn nhựa ốp thay đổi một số chi tiết và mài số khung nhằm làm biến dạng đặc điểm nhận dạng của xe để sử dụng làm phương tiện đi lại. Đến 15 giờ ngày 24-10, Cường đến Công an phường Ayun Pa đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Hiện, Công an phường Ayun Pa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Cường để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.