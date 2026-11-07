Lốp xe tương lai có thể làm từ bồ công anh

Công ty Continental Tire đã nghiên cứu và phát triển cao su lấy từ cây bồ công anh Nga để thay thế cao su tự nhiên truyền thống, nhằm giảm phụ thuộc vào cây cao su và hạn chế tác động môi trường trong sản xuất lốp xe.

Công nhân kiểm tra lốp xe trong kho, chuẩn bị cho bước phát triển lốp từ cao su bồ công anh thân thiện môi trường. Ảnh: SlashGear

Từ khi cao su lưu hóa được phát minh vào giữa thế kỷ 19, vật liệu này đã trở thành nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất lốp xe. Dù số lượng xe trên đường ngày càng tăng, nguồn cao su tự nhiên dùng trong lốp xe vẫn chủ yếu lấy từ cây cao su trồng tại các vùng châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Phần lớn cao su sử dụng trong ngành sản xuất lốp hiện nay là cao su tổng hợp, được chiết xuất từ dầu thô, song khoảng 10-30% thành phần lốp vẫn là cao su tự nhiên. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào cây cao su, Continental Tire đã dành nhiều năm nghiên cứu giải pháp thay thế bằng cách khai thác cao su từ cây bồ công anh.

Đặc biệt, Continental tập trung vào cây bồ công anh Nga, có khả năng trồng đại trà ở những vùng đất không thích hợp cho trồng thực phẩm. Loại bồ công anh này có củ lớn cỡ củ cà rốt và chứa latex tự nhiên trong củ, khác biệt với các loại bồ công anh thông thường.

Việc sử dụng bồ công anh thay cho cây cao su có nhiều lợi thế. Nhiều nhà máy sản xuất lốp đặt tại Bắc Mỹ và châu Âu có thể gần nguồn nguyên liệu hơn vì bồ công anh phát triển tốt ở hai châu lục này, giúp giảm lượng khí thải carbon do vận chuyển nguyên liệu.

Khác với cây cao su mất đến bảy năm mới thu hoạch được lần đầu, bồ công anh chỉ cần một năm để phát triển. Cây này cũng chịu được nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, điều quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến các đồn điền cao su truyền thống.

Continental đã chứng minh cao su bồ công anh có thể dùng để sản xuất lốp xe khi ra mắt bộ lốp thử nghiệm đầu tiên vào năm 2014. Hiện hãng cũng bán lốp xe đạp Urban Taraxagum sử dụng cao su từ bồ công anh, nhưng vẫn còn nhiều thách thức trước khi sản xuất đại trà lốp ô tô và xe tải từ nguyên liệu này.

Năm 2018, Continental thành lập trung tâm nghiên cứu chuyên về cao su bồ công anh để phát triển phương pháp sản xuất hiệu quả, bao gồm giải mã bộ gen cây nhằm tăng năng suất latex mà không cần kỹ thuật biến đổi gen. Một trong những khó khăn hiện nay là phát triển máy móc thu hoạch bồ công anh quy mô lớn mà vẫn giữ nguyên củ intact.

Ngoài Continental, các hãng khác như Goodyear cũng đang nghiên cứu cao su bồ công anh, hợp tác với các cơ quan chính phủ Mỹ để phát triển nguồn cao su nội địa, ban đầu dùng cho lốp máy bay quân sự. Bridgestone từng nghiên cứu cao su bồ công anh nhưng chuyển hướng sang loại cây guayule sinh latex ở vùng sa mạc.