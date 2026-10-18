Lốp xe bị xanh khi đi đường bùn là do phản ứng hoá học

Khi di chuyển trên địa hình bùn đất, nhiều người lái xe bất ngờ thấy lốp xe có màu xanh dưới lớp bùn. Hiện tượng này không phải do hư hỏng mà là kết quả của phản ứng hóa học giữa các chất trong lốp và các yếu tố như ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và thành phần bùn.

Lốp xe hiện màu xanh khi tiếp xúc với bùn do phản ứng hóa học, không phải dấu hiệu hư hỏng. Ảnh: SlashGear

Lốp xe được cấu tạo từ nhiều loại hóa chất khác nhau như benzothiazoles, chlorinated paraffins, melamines và một số chất khác có thể gây độc hại cho môi trường. Khi các hóa chất này di chuyển lên bề mặt lốp, chúng có thể phản ứng với tia UV, nhiệt độ cao, các sản phẩm tẩy rửa hoặc các hạt bùn đất.

Một số loại bùn có chứa các hạt mài mòn có thể làm mòn bề mặt lốp, lộ ra lớp màu xanh bên dưới và tương tác với các hóa chất trong lốp, tạo nên hiện tượng đổi màu này. Do đó, việc lốp xe bị xanh không đồng nghĩa với việc xe bị hư hỏng mà chủ yếu là do phản ứng hóa học và có thể gây ố nếu không được làm sạch kịp thời.

Để hạn chế tình trạng lốp bị ố xanh sau khi đi off-road, người dùng cần chú ý bảo dưỡng lốp đúng cách. Trước khi vào địa hình khó, nên giảm áp suất lốp để tăng độ bám và giảm mài mòn trên bề mặt gai lốp, đồng thời kiểm tra hệ thống giảm xóc để đảm bảo lốp không chịu lực tác động quá mức dẫn đến mòn không đều.

Việc luân chuyển lốp cũng rất quan trọng, đặc biệt với xe off-road có lốp dự phòng kích thước đầy đủ. Thực hiện quy trình xoay lốp theo chiều kim đồng hồ giúp các lốp có độ mòn đồng đều, kéo dài tuổi thọ. Căn chỉnh góc đặt bánh xe cũng cần được thực hiện bởi những kỹ thuật viên có kinh nghiệm với xe nâng gầm cao hoặc xe SUV.

Sau mỗi chuyến đi qua đường bùn, việc làm sạch lốp là bước không thể bỏ qua để loại bỏ đất đá và ngăn ngừa vết ố xanh. Nên rửa lốp bằng nước sạch, dùng bàn chải cứng chà gai lốp cùng dung dịch chuyên dụng và bàn chải mềm cho thành lốp. Tránh sử dụng các chất tẩy rửa mạnh có thể phản ứng với hóa chất trên lốp.

Ngoài ra, có thể sử dụng các sản phẩm phủ bảo vệ lốp để hạn chế sự thẩm thấu của các chất gây đổi màu. Khi bảo quản, nên để lốp tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao, đồng thời dùng bạt phủ để giảm thiểu nguy cơ nứt nẻ do tác động môi trường.