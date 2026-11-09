Lớp truyền dạy có 30 học viên tham gia, được hướng dẫn trực tiếp bởi những người am hiểu và có khả năng thực hành các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mảng. Tại đây, học viên được tiếp cận, học tập và thực hành các nội dung về dân ca, dân vũ và kỹ năng sử dụng những nhạc cụ văn hóa tiêu biểu của dân tộc mình.

Quang cảnh lớp truyền dạy dân ca, dân vũ và sử dụng nhạc cụ văn hóa tiêu biểu dân tộc Mảng năm 2026.

Thông qua lớp truyền dạy, xã Hua Bum hướng tới từng bước khôi phục, duy trì và phát triển phong trào thực hành văn hóa truyền thống trong cộng đồng; tạo điều kiện để những người am hiểu văn hóa trao truyền tri thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa, từng bước hình thành lực lượng hạt nhân văn hóa tại các bản, góp phần duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mảng trên địa bàn xã.

Dự kiến ngày 15/11 lớp truyền dạy dân ca, dân vũ và sử dụng nhạc cụ văn hóa tiêu biểu dân tộc Mảng sẽ hoàn thành chương trình học.