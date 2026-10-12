Lớp tiếng Anh theo nhu cầu được thu phí khi đáp ứng đủ điều kiện

Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT không cấm chung việc thu kinh phí đối với các chương trình tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế tại trường phổ thông.

Tuy nhiên, việc tổ chức và thu kinh phí phải căn cứ vào bản chất hoạt động, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Phân định rõ hai nhóm hoạt động giáo dục

Theo Thông tư, các hoạt động giáo dục ngoài thời lượng chính khóa được phân thành hai nhóm: giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT tạo hành lang pháp lý minh bạch, phân định rõ ràng giữa hoạt động giáo dục tăng cường (không thu phí) và nhóm hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Ảnh minh họa

Đối với hoạt động giáo dục tăng cường, nội dung ngoại ngữ tập trung củng cố, bổ trợ năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua thực hành, giao tiếp và trải nghiệm. Đây là những nội dung cơ bản, nền tảng, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận và không được thu tiền.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hướng đến các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu.

Điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư quy định nhóm này bao gồm phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc theo phương pháp giáo dục tích hợp nội dung và ngôn ngữ; dạy học ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 đã học chính khóa theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo cách phân định trên, các chương trình tiếng Anh tích hợp, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ theo chuẩn IELTS, Cambridge có thể được tổ chức trong nhóm hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nếu đáp ứng đúng mục tiêu, nội dung và điều kiện quy định.

Tự nguyện tham gia, công khai mức thu

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với trường công lập, khoản thu phải thuộc danh mục và không vượt quá mức do UBND cấp tỉnh quyết định.

Nhà trường chỉ được tổ chức các hoạt động này sau khi đã bảo đảm đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường theo quy định.

Các chương trình phải được bố trí ngoài thời gian dành cho hai nhóm hoạt động trên, tổ chức theo nhóm học sinh có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế và không xen kẽ giữa các tiết học chính khóa, tăng cường.

Đồng thời, nhà trường phải công khai kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình, thời lượng, đội ngũ giảng dạy, mức thu và các khoản thu, chi liên quan.

Việc công khai giúp người học và phụ huynh có cơ sở lựa chọn, đồng thời giám sát quá trình thực hiện.

Thông tư yêu cầu việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, không được ép buộc hoặc gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhà trường không được lấy việc tham gia hay không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, phân loại, xét thi đua hoặc khen thưởng học sinh.

Không chuyển nội dung miễn phí thành chương trình thu tiền

Một yêu cầu đáng chú ý của Thông tư là nghiêm cấm chuyển nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Các cơ sở giáo dục cũng không được lợi dụng những hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Do đó, việc một chương trình được gọi là “tiếng Anh tích hợp” hay “ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế” chưa đủ để xác định chương trình đó được phép thu tiền.

Việc tổ chức phải được xem xét trên cơ sở mục tiêu, nội dung thực tế và các điều kiện mà Thông tư đặt ra.

Sự phân định giữa hai nhóm hoạt động nhằm bảo đảm học sinh được tiếp cận các nội dung giáo dục nền tảng không thu tiền, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập mở rộng, nâng cao.

Với các chương trình được thu kinh phí, nhà trường phải bảo đảm tính tự nguyện, công khai, tổ chức đúng thời gian và tuân thủ quy định về mức thu.