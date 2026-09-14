Lớp tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị) làm trưởng đoàn. Tham dự có thủ trưởng cơ quan chính trị các đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ Ban Công đoàn Quốc phòng, cùng các đại biểu tham dự Lớp tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2026.

Đoàn đại biểu Lớp tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2026 dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nội dung, chương trình tập huấn và nhiệm vụ được giao.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu giao lưu thể thao.

Trong khuôn khổ Lớp tập huấn diễn ra chương trình thi đấu giao lưu thể thao, nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn trong Quân đội.