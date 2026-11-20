Lốp ô tô vẫn lão hóa theo thời gian

Nhiều tài xế cho rằng lốp ô tô chỉ cần thay khi gai lốp mòn hoặc xe chạy đủ số km nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, lốp vẫn có thể lão hóa theo thời gian, ngay cả khi phương tiện ít được sử dụng.

Các vết nứt trên bề mặt lốp ô tô có thể xuất hiện do cao su lão hóa theo thời gian, dù xe ít sử dụng.

Nguyên nhân nằm ở đặc tính của cao su và các hợp chất cấu thành lốp. Dưới tác động của môi trường, những vật liệu này dần biến đổi, khiến độ đàn hồi suy giảm.

Quá trình oxy hóa nhiệt có thể làm cao su trở nên kém linh hoạt, đồng thời hình thành những vết nứt nhỏ trên bề mặt. Ban đầu, các dấu hiệu này có thể khó nhận biết bằng mắt thường nhưng sẽ ảnh hưởng đến kết cấu lốp nếu tiếp tục phát triển.

Tốc độ lão hóa không giống nhau ở mọi bộ lốp. Nhiệt độ, ánh nắng mặt trời, tia cực tím, ozone và điều kiện bảo quản đều có thể tác động đến tuổi thọ của cao su.

Với những chiếc xe thường xuyên đỗ ngoài trời, lốp phải chịu thêm ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường và bức xạ mặt trời.

Điều kiện sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Lốp thường xuyên ở trạng thái thiếu áp suất sẽ tạo ra nhiều ma sát và nhiệt lượng hơn khi xe di chuyển, làm gia tăng áp lực lên cao su và kết cấu bên trong.

Vì vậy, một chiếc ô tô ít chạy nhưng không được bảo quản đúng cách chưa chắc có bộ lốp bền hơn xe thường xuyên vận hành và bảo dưỡng đầy đủ.

Mốc 5 năm không phải hạn sử dụng bắt buộc của lốp ô tô

Quy tắc thay lốp sau 5 năm thường được nhiều tài xế nhắc đến. Tuy nhiên, đây không phải thời điểm bắt buộc mọi bộ lốp đều phải thay mới, mà chủ yếu là mốc để người dùng chú ý hơn đến việc kiểm tra tình trạng sản phẩm.

Theo khuyến nghị của Michelin, những bộ lốp đã được sử dụng từ 5 năm trở lên cần được kỹ thuật viên chuyên nghiệp kiểm tra ít nhất mỗi năm một lần.

Bốn chữ số cuối của mã DOT trên lốp ô tô cho biết tuần và năm sản xuất, giúp tài xế xác định tuổi lốp để chủ động kiểm tra.

Trong khi đó, Goodyear khuyến cáo thay lốp sau 6 năm sử dụng, bất kể độ sâu gai lốp còn lại.

Michelin cũng đưa ra khuyến nghị thay lốp khi đạt 10 năm tính từ ngày sản xuất, ngay cả khi sản phẩm chưa xuất hiện những dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Những mốc thời gian này cho thấy tuổi thọ lốp không thể được xác định chỉ bằng một con số chung.

Thời gian sử dụng, điều kiện bảo quản, nhiệt độ môi trường và cường độ vận hành đều ảnh hưởng đến tình trạng thực tế của sản phẩm.

Do đó, tài xế không nên chỉ căn cứ vào số năm hoặc quãng đường đã di chuyển để quyết định có cần thay lốp hay không.

Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu xuống cấp, hạn chế nguy cơ tiếp tục sử dụng lốp không còn bảo đảm an toàn.

Những dấu hiệu tài xế không nên bỏ qua

Bên cạnh tuổi đời, tình trạng vật lý của lốp là yếu tố quan trọng để xác định khả năng tiếp tục sử dụng. Những vết nứt xuất hiện trên thành lốp, vai lốp hoặc bề mặt gai có thể là dấu hiệu cao su đã xuống cấp.

Tài xế cũng cần chú ý nếu thành lốp bị phồng, biến dạng, xuất hiện vết cắt sâu hoặc có dấu hiệu tách lớp.

Kiểm tra độ sâu gai lốp giúp tài xế đánh giá mức độ mòn và xác định thời điểm cần thay thế.

Đây đều là những tình trạng cần được kiểm tra, đánh giá kịp thời. Trường hợp lốp thường xuyên mất áp suất, xe rung bất thường hoặc phát ra tiếng ồn khác lạ khi vận hành, người dùng cũng không nên chủ quan.

Một yếu tố khác cần theo dõi là độ sâu gai lốp. Khi gai mòn đến vạch chỉ báo độ mòn, khả năng bám đường, đặc biệt trên mặt đường ướt, sẽ suy giảm.

Theo khuyến nghị của NHTSA, lốp cần được thay thế khi độ sâu gai giảm xuống mức tối thiểu khoảng 1,6 mm.

Như vậy, quy tắc 5 năm không phải căn cứ duy nhất để quyết định thời điểm thay lốp ô tô.

Đây là mốc nhắc nhở tài xế tăng cường kiểm tra, trong khi quyết định thay mới cần dựa trên tình trạng thực tế của sản phẩm và khuyến nghị từ nhà sản xuất.

Việc duy trì áp suất phù hợp, bảo quản đúng cách và kiểm tra định kỳ vẫn là những yếu tố quan trọng giúp kéo dài thời gian sử dụng lốp và bảo đảm an toàn khi vận hành.