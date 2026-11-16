Lốp ô tô mòn không đều: Khi nào cần đảo lốp và thực hiện sao cho đúng?

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, thường xuyên chịu tải trọng và các tác động trong quá trình vận hành. Bởi vậy, sau một thời gian sử dụng, việc kiểm tra định kỳ là điều tài xế không nên bỏ qua.

Trong đó, đảo lốp ô tô định kỳ là một trong những công việc bảo dưỡng đơn giản nhưng rất nhiệu quả đối với độ bền của lốp, khả năng vận hành và an toàn của xe. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng biết thời điểm thích hợp để đảo lốp cũng như cách thực hiện đúng kỹ thuật.

Đảo lốp định kỳ giúp duy trì khả năng vận hành và độ an toàn của ô tô. Ảnh: Hoàng Hiệp

Vì sao cần đảo lốp ô tô định kỳ?

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi, Chủ chuỗi Trung tâm dịch vụ ô tô Thi Lốp cho rằng, hệ thống bánh xe, đặc biệt là lốp, sau một thời gian sử dụng thường phát sinh nhiều vấn đề do phải chịu tải trọng và tiếp xúc liên tục với mặt đường. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và độ an toàn của xe.

Theo anh Thi, một trong những cách đơn giản để hạn chế tình trạng mòn không đều giữa các bánh xe, kéo dài tuổi thọ lốp và duy trì khả năng vận hành ổn định là đảo lốp định kỳ.

Các nhà sản xuất cũng khuyến cáo chủ xe nên thực hiện việc này sau mỗi 8.000-12.000km, hoặc sớm hơn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, chu kỳ cụ thể còn phụ thuộc vào từng mẫu xe, điều kiện vận hành và hướng dẫn bảo dưỡng của nhà sản xuất.

"Nguyên nhân khiến các lốp mòn không đồng đều chủ yếu đến từ sự khác biệt về nhiệm vụ và tải trọng giữa các bánh xe. Chẳng hạn, trên ô tô dẫn động cầu trước, hai bánh trước vừa đảm nhiệm việc truyền lực kéo, vừa dẫn hướng và chịu phần lớn lực phanh nên thường mòn nhanh hơn bánh sau.

Với xe dẫn động cầu sau, lốp phía sau chịu nhiều tác động từ lực truyền động. Trong khi đó, xe dẫn động bốn bánh cũng có thể xuất hiện tình trạng mòn lệch tùy thuộc vào kết cấu hệ thống truyền động, tải trọng và thói quen lái xe", vị chuyên gia này phân tích.

Anh Nguyễn Đức Thi cho rằng, một trong những cách đơn giản để hạn chế tình trạng mòn không đều giữa các bánh xe, kéo dài tuổi thọ lốp và duy trì khả năng vận hành ổn định là đảo lốp định kỳ. Ảnh: NVCC

Việc không đảo lốp trong thời gian dài có thể khiến chênh lệch độ mòn giữa các bánh ngày càng lớn. Khi đó, chủ xe không chỉ phải thay lốp sớm hơn mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến độ bám đường, khả năng phanh và sự ổn định khi vào cua.

Ngoài việc tuân thủ chu kỳ bảo dưỡng, tài xế nên chú ý quan sát tình trạng lốp trong quá trình sử dụng. Nếu phát hiện một cặp lốp mòn nhanh hơn rõ rệt so với cặp còn lại, hoặc gai lốp mòn không đều ở mép trong và mép ngoài, cần đưa xe đến cơ sở dịch vụ để kiểm tra.

Đặc biệt, tình trạng mòn lệch có thể xuất phát từ áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn, góc đặt bánh xe sai lệch hoặc các vấn đề ở hệ thống treo. Vì vậy, không nên chỉ đảo vị trí các bánh mà bỏ qua việc tìm nguyên nhân.

Chiếc lốp xe bị mòn không đều, dẫn đến thiếu ổn định khi vận hành trên đường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đảo lốp thế nào cho đúng kỹ thuật?

Các chuyên gia về kỹ thuật ô tô cho rằng, không phải ô tô nào cũng áp dụng chung một sơ đồ đảo lốp. Cách thực hiện cần căn cứ vào hệ dẫn động, kích thước lốp và thiết kế hoa lốp của từng xe.

Với xe dẫn động cầu trước sử dụng bốn lốp cùng kích thước, sơ đồ phổ biến là hai bánh trước chuyển thẳng xuống phía sau, trong khi hai bánh sau đổi chéo khi chuyển lên phía trước.

Đối với xe dẫn động cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh, cách đảo thường được áp dụng là hai bánh sau chuyển thẳng lên phía trước, còn hai bánh trước đổi chéo khi chuyển xuống cầu sau.

Nguyên tắc đảo lốp ô tô. Ảnh: Otohui

Tuy nhiên, với những mẫu xe sử dụng lốp định hướng, tức hoa lốp chỉ cho phép bánh xe quay theo một chiều nhất định, việc đảo lốp cần được thực hiện cẩn thận. Thông thường, lốp chỉ được chuyển từ trước ra sau và giữ nguyên bên trái hoặc bên phải để không làm thay đổi chiều quay.

Một số dòng xe thể thao hoặc SUV còn sử dụng bộ lốp có kích thước khác nhau giữa cầu trước và cầu sau. Với cấu hình này, việc đổi lốp giữa hai cầu có thể không thực hiện được. Chủ xe cần tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Ngoài ra, sau khi đảo lốp, cần kiểm tra và điều chỉnh áp suất theo đúng thông số khuyến nghị. Nếu xe được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), kỹ thuật viên có thể cần thiết lập lại vị trí cảm biến để hệ thống hiển thị chính xác.

Ngoài đảo lốp, chủ xe nên đưa 'xế cưng' của mình đi cân bằng động và căn chỉnh góc đặt bánh xe nếu thấy xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Nguyễn Đức Thi cũng lưu ý, đảo lốp là cách làm đơn giản mang tính định kỳ, nhưng không đồng nghĩa với cân bằng động hay căn chỉnh góc đặt bánh xe. Đây là những hạng mục bảo dưỡng riêng biệt.

Trong đó, cân bằng động giúp hạn chế rung lắc khi xe chạy, còn căn chỉnh góc đặt bánh xe nhằm đảm bảo các bánh duy trì đúng thông số hình học. Do vậy, khi phát hiện xe rung lắc, vô-lăng bị lệch hoặc lốp mòn bất thường, chủ xe nên kiểm tra tổng thể thay vì chỉ yêu cầu đảo lốp.

Đảo lốp là thao tác bảo dưỡng tương đối đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực. Thực hiện đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và kết hợp kiểm tra áp suất sẽ giúp bộ lốp được khai thác hiệu quả hơn, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định và an toàn cho ô tô.