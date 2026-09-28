Lớp ngoại ngữ - mô hình mới ở Lữ đoàn 167

Người trực tiếp lên lớp nội dung là Thượng úy Nguyễn Linh Đan, Phó trưởng ngành 5. Các chi tiết máy, như: Tua-bin, trạm phát điện, áp suất, máy nén… được dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt, hướng dẫn cách phát âm và chỉ cụ thể trên hình vẽ, sơ đồ để các học viên dễ hiểu. Toàn bộ bài giảng được trình chiếu lên màn hình rộng, thuận tiện quan sát, nắm bắt nội dung.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Tàu 380 học về cấu tạo khí tài bằng tiếng Nga.

Đại úy Vũ Văn Sơn, Thuyền trưởng Tàu 380 cho biết: Các vũ khí, trang bị trên tàu cơ bản được chế tạo theo công nghệ của Nga, hoặc do Nga sản xuất nên tài liệu hướng dẫn sử dụng đều viết bằng tiếng Nga. Để thuận tiện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập, khai thác, sử dụng thuần thục, ngoài nội dung học tập theo chương trình thống nhất tại lớp ngoại ngữ do Lữ đoàn tổ chức, tàu cũng có 1 lớp kèm thêm cho các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trước nhu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, lớp ngoại ngữ Lữ đoàn 167 chính thức hoạt động từ đầu tháng 9-2026, theo chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, nhằm tạo lập môi trường học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh, tiếng Nga chuyên ngành quân sự cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ; xây dựng môi trường để mọi quân nhân có thể sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng ngôn ngữ, sẵn sàng giao lưu, đối ngoại quân sự, luyện tập chung trên biển khi cần thiết; đồng thời nâng cao khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại trên tàu…

Chỉ huy Lữ đoàn 167 kiểm tra giờ tự học ngoại ngữ tại Tàu 380.

Lớp ngoại ngữ được duy trì vào tối thứ Tư hoặc tối thứ Năm hằng tuần, chia thành lớp tiếng Anh và lớp tiếng Nga. Giáo viên đảm nhiệm lên lớp gồm các sĩ quan được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, có trình độ cao; nhiều đồng chí có quá trình công tác, học tập ở nước ngoài.

Theo Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167, Chủ nhiệm lớp ngoại ngữ: Đơn vị đã ban hành Quy chế hoạt động của lớp ngoại ngữ, thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dân chủ, hướng tới mục tiêu thúc đẩy năng lực ngoại ngữ trong toàn đơn vị. Mặc dù là ngoại ngữ quân sự nhưng các giáo viên được phân công chuẩn bị bài rất công phu, xen kẽ các hình ảnh, video clip vui nhộn, hấp dẫn, sinh động giúp người học dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Một buổi học tiếng Anh của lớp ngoại ngữ Lữ đoàn 167.

Sĩ quan Tàu 380 trao đổi nội dung chuyên ngành bằng tiếng Nga.

Định kỳ, lớp sẽ tổ chức thi hát karaoke bằng tiếng Anh, tiếng Nga; xem phim, nghe nhạc tiếng Anh, tiếng Nga và tổ chức trao đổi, viết cảm nhận về bộ phim; thuyết trình chủ đề liên quan đến Quân đội, Hải quân và đơn vị bằng tiếng Anh, tiếng Nga… Những nội dung này thiết thực góp phần nâng cao trình độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trung úy Bùi Đào Khánh, Trưởng ngành I, Tàu 377 (Lữ đoàn 167) tâm sự: “Tham gia lớp học, chúng tôi được cập nhật kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành, được học hỏi, trao đổi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng ngoại ngữ quân sự, vận dụng trực tiếp vào công tác chuyên môn của mình. Nhờ đó, chúng tôi hiểu sâu hơn, tự tin hơn trong xử lý tình huống, thực hiện nhiệm vụ và khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.