Lớp học vùng quê Nghệ An có nữ thủ khoa và 18 giải học sinh giỏi tỉnh

Lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương 1 (Nghệ An) có 16 em dự thi học sinh giỏi tỉnh và đạt 18 giải. Ảnh: Hồ Lài

Nữ thủ khoa và cú đúp tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh

Nguyễn Thị Phương Linh, lớp 12A1 Trường THPT Thanh Chương 1, đạt 19,75/20 điểm môn Vật lí tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2026 - 2027, đứng đầu toàn tỉnh và cao hơn thí sinh xếp thứ hai 1 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong các môn thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm nay. Ở môn Toán, nữ sinh giành giải Nhì với 16 điểm.

Phương Linh sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên Toán cấp THCS, Linh sớm yêu thích những con số, phép tính và các bài toán đòi hỏi tư duy. Từ lớp 4, em đã hình thành thói quen tìm hiểu bản chất vấn đề, không chỉ ghi nhớ cách giải hay công thức.

Nguyễn Thị Phương Linh, lớp 12A1 Trường THPT Thanh Chương 1 giành giải Nhất - thủ khoa môn Vật lý và giải Nhì môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Nền tảng ấy giúp Linh đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Toán khi còn học tại Trường THCS Ngọc Sơn, đồng thời trở thành Á khoa kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Thanh Chương 1.

Lên THPT, các thầy cô nhận thấy Linh có năng lực nổi bật ở cả Toán, Vật lí và Hóa học. Yêu thích tính ứng dụng của các môn khoa học tự nhiên, em quyết định thử sức ở hai môn Toán và Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

Theo thầy Nguyễn Công Lương, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Vật lí, Linh có khả năng tự học tốt, tiếp thu nhanh và hiểu sâu bản chất các hiện tượng vật lí. Tư duy Toán học giúp em xử lý những phép tính phức tạp, trong khi khả năng phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng giúp lựa chọn hướng giải phù hợp.

Phương Linh cùng thầy giáo bồi dưỡng môn Vật lí và Toán học. Ảnh: Hồ Lài

Linh còn có ưu điểm cẩn thận, trình bày khoa học, chính xác trong từng bước lập luận. Dù thể trạng khá yếu, em luôn nghiêm túc, kiên trì tìm hiểu những vấn đề chưa nắm rõ.

Việc theo đuổi đồng thời hai môn thi cũng đặt ra không ít áp lực. Trong khi các bạn tập trung phần lớn thời gian cho một môn chuyên sâu, Linh phải cân đối khối lượng bài tập Toán và Vật lí, nhất là giai đoạn ôn luyện nước rút.

Để hỗ trợ học trò, thầy Nguyễn Công Lương linh hoạt tổ chức việc học. Ngoài các buổi học trực tiếp, thầy giao bài tập để Linh tự giải ở nhà, sau đó chụp gửi qua Zalo để được chấm, nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi. Có hôm, đến khoảng 22 giờ, hai thầy trò vẫn trao đổi, chữa bài qua Zoom.

Trước kỳ thi, Linh thường nằm trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất tại các kỳ thi thử của cụm trường THPT Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Chia sẻ về dự định tương lai, nữ sinh cho biết mong muốn theo học ngành Sư phạm Toán, tiếp nối truyền thống gia đình và có cơ hội chia sẻ kiến thức với người khác.

Không chỉ có Phương Linh, đội tuyển Vật lí Trường THPT Thanh Chương 1 còn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay: 100% thí sinh dự thi đoạt giải, gồm 3 giải Nhất và 3 giải Nhì. Tất cả đều là học sinh lớp 12A1.

Đội tuyển Vật lí Trường THPT Thanh Chương 1 có 6 em dự thi học sinh giỏi tỉnh và 100% em đạt giải, với 3 giải Nhất, 3 giải Nhì. Ảnh: Hồ Lài

Hai giải Nhất còn lại thuộc về Lê Thị Thủy và Đặng Quang Hồng. Cả hai đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, nhà đông con. Do nhà xa trường, không có điều kiện học thêm bên ngoài, kiến thức của các em chủ yếu được tích lũy qua quá trình tự học và sự hướng dẫn của thầy cô.

Sau hơn 20 năm công tác, thầy Nguyễn Công Lương cho biết đây là lần đầu tiên thầy có học trò đạt thủ khoa môn Vật lý và cũng là năm đội tuyển đạt thành tích cao như vậy. Theo thầy, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên đầu tư nhiều thời gian, công sức, liên tục điều chỉnh phương pháp. Niềm vui lớn nhất là chứng kiến học trò tiến bộ và trưởng thành qua từng giai đoạn.

Nâng chất lượng mũi nhọn nhưng không để trò học lệch

Mùa thi năm nay, lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương 1 có 16 học sinh dự thi ở 4 môn Toán, Vật lí, Hóa học và Sinh học, giành tổng cộng 18 giải, trong đó có 4 giải Nhất và 4 giải Nhì.

Bên cạnh Phương Linh, Nguyễn Đức Minh cũng đạt thành tích kép với giải Nhất môn Hóa học (18,75 điểm) và giải Nhì môn Vật lí (16 điểm).

Từ những năm THCS tại Trường THCS Thanh Lĩnh, Minh đã bộc lộ năng lực ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Hóa học. Em từng đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn học này từ lớp 9, đồng thời có thành tích tốt ở môn Toán.

Nguyễn Đức Minh cũng đạt thành tích kép với giải Nhất môn Hóa học (18,75 điểm) và giải Nhì môn Vật lý (16 điểm).

Không lựa chọn trường chuyên, Minh theo học tại Trường THPT Thanh Chương 1, tiếp tục phát huy thế mạnh Hóa học và dành thời gian bồi dưỡng thêm môn Vật lí. Trong quá trình học, em vẫn duy trì kết quả tốt ở môn Toán để củng cố tư duy, hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức khoa học tự nhiên.

Theo thầy Lê Văn Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, năng lực của Minh được phát hiện từ năm lớp 10. Nhà trường và giáo viên bộ môn đã sớm định hướng, tạo điều kiện để em tham gia ôn luyện, thử sức tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Tuy nhiên, việc theo đuổi hai môn Hóa học và Vật lí khiến Minh phải sắp xếp thời gian hợp lý. Vì vậy, thầy trò thống nhất ưu tiên môn Hóa học, đồng thời duy trì ôn luyện Vật lí theo kế hoạch. Các giáo viên bồi dưỡng phối hợp sắp xếp lịch học, tránh chồng chéo nội dung và bảo đảm thời gian nghỉ ngơi cho học sinh.

Trong quá trình chuẩn bị, giáo viên chú trọng cho học sinh làm đề thi thử, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức và xử lý các dạng câu hỏi.

Thầy Lê Văn Vinh - giáo viên bộ môn Hóa học và chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương 1.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, đồng thời trực tiếp giảng dạy môn Hóa học, thầy Lê Văn Vinh vui mừng trước thành tích của học trò. Theo thầy, điểm chung của các em là tinh thần tự học, tính kỷ luật và sự nghiêm túc. Nhiều học sinh như Phương Linh, Đức Minh từng đạt giải cao ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh từ lớp 9, dù không học trường chuyên. “Điều này càng khiến thầy cô vui mừng bởi các em thực sự có năng lực, thông minh, đam mê dù chưa được rèn giũa nhiều ở trường chuyên, lớp chọn”, thầy Vinh chia sẻ.

Thầy Lê Văn Vinh chia sẻ thêm, tại Trường THPT Thanh Chương 1, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được triển khai từ sớm, chú trọng phát hiện năng lực và tạo điều kiện để học sinh phát huy thế mạnh. Những em có tố chất được định hướng ngay từ lớp 10, thay vì chờ đến năm cuối cấp mới bắt đầu ôn luyện.

Công tác bồi dưỡng còn có sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Với những em tham gia đội tuyển hai môn như Phương Linh và Đức Minh, giáo viên phải tính toán lịch ôn luyện phù hợp, vừa giúp các em phát huy thế mạnh, vừa bảo đảm kiến thức chương trình chính khóa.

Giờ học chính khóa của lớp 12A1, Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Hồ Lài

Thầy Vinh nhấn mạnh, kỳ thi học sinh giỏi chỉ là một mục tiêu trong quá trình học tập. Với học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học cũng rất quan trọng. Vì vậy, nhà trường không để việc ôn luyện đội tuyển ảnh hưởng đến kiến thức các môn học khác.

Học sinh vẫn tham gia đầy đủ các tiết học chính khóa hai buổi mỗi ngày. Thời gian bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi chủ yếu được bố trí vào cuối tuần, sau giờ học chính khóa. Giai đoạn cao điểm, thầy trò học ca 3, ca 4 từ 19 giờ 30 đến 22 giờ.

Theo thầy Vinh, giáo viên có trách nhiệm định hướng phương pháp, đồng hành và hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự tiến bộ và kết quả cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào ý thức tự học, tinh thần trách nhiệm của mỗi em. Thành tích của lớp 12A1 tại kỳ thi năm nay là minh chứng cho quá trình nỗ lực ấy.