Lớp học vô hình trong căn bếp

Lướt Facebook những ngày gần đây, có lẽ bạn cũng từng bắt gặp hình ảnh một cô giáo tóc bạc, mặc bộ đồ giản dị và cầm viên phấn say sưa giảng Toán. Phía sau bà là không gian một căn bếp sơ sài, bên dưới chiếc bàn được tận dụng làm bảng là chồng củi xếp gọn. Mỗi bài giảng được bà trình bày cẩn thận, từ phép nhân, phép chia số thập phân đến những kiến thức Toán học cơ bản.

﻿Cô giáo Mỹ thường xuất hiện với hình ảnh quen thuộc cùng chiếc ván gỗ đã sờn màu trong căn bếp đặc trưng của vùng núi phía Bắc.

Nhân vật trong những video ấy là bà Bùi Thị Mỹ, 74 tuổi, người dân tộc Mường, hiện sống tại thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, Thanh Hóa. Bà từng theo học chuyên ngành Toán - Vật lí, tốt nghiệp ngành Sư phạm năm 1975 và có 15 năm đứng lớp. Năm 1990, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà xin nghỉ công tác để chăm lo cho năm người con.

Một chiếc điện thoại, một niềm nhớ nghề

Điều thú vị là những video đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi không bắt đầu từ một kế hoạch trở thành nhà sáng tạo nội dung. Theo chia sẻ trên Báo Thanh Hóa, con trai út của bà, anh Bùi Văn Dũng, là người nảy ra ý tưởng quay lại cảnh mẹ giảng bài để lưu giữ kỷ niệm.

Từ một góc bếp gia đình, những tiết học nhỏ dần được đăng tải lên Facebook và bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Có video thu hút gần 4,7 triệu lượt xem.

﻿Bài giảng của cô Mỹ được nhiều người đánh giá là dễ hiểu, trực quan.

Đằng sau những bài giảng mộc mạc ấy là niềm đam mê với nghề vẫn cháy trong người giáo viên một thời qua nhiều năm. Dù rời bục giảng từ lâu, bà Mỹ vẫn nhớ nghề, thậm chí mơ thấy mình được trở lại trường, đứng trước học trò và tiếp tục giảng bài. Mỗi ngày, bà dành khoảng 45 phút để ôn lại kiến thức, chuẩn bị cho những video mới.

Bà cũng chia sẻ rằng nội dung giảng dạy chủ yếu là những kiến thức từng dạy học trò trước đây, trong khi chương trình giáo dục hiện nay đã có nhiều thay đổi. Vì thế, những video không nhằm thay thế bài học trên lớp mà đơn giản là cách bà tìm lại niềm vui với nghề giáo.

﻿Thiết bị ghi hình của cô giáo Mỹ cũng rất đơn sơ với chiếc điện thoại kê lên thùng nhựa và ấm trà. Ảnh: Thanh Hóa Online.

Điều khiến nhiều người dành thiện cảm cho bà Mỹ là ở dáng vẻ chỉn chu, nghiêm túc mỗi khi đứng trước “bảng”. Dù không có lớp học đúng nghĩa hay những học trò ngồi bên dưới, bà vẫn nắn nót từng con số, kiên nhẫn giải thích từng phép tính và giữ nhịp giảng bài như thể đang trở lại những năm tháng đứng lớp. Chiếc áo khoác giản dị, tấm bảng gỗ tạm bợ hay góc bếp còn vương màu thời gian không làm mất đi phong thái của một người giáo viên.

Ngược lại, chính sự tương phản giữa không gian mộc mạc và cách bà say sưa truyền đạt kiến thức đã tạo nên sức hút riêng cho những video.

Có lẽ, điều khiến người ta ấn tượng và dành nhiều tình cảm cho cô không chỉ nằm ở một cô giáo lớn tuổi mà còn là cách cô hết mình với nghề dạy học kể cả khi đã rời giảng đường.

Không chỉ tìm lại niềm vui giảng dạy qua những bài giảng trực tuyến, bà Mỹ dường như chưa bao giờ thực sự rời xa những cô cậu học trò của mình. Theo chia sẻ của trưởng thôn Bùi Thị Tuyết, sau khi nghỉ công tác, bà vẫn hướng dẫn bài vở cho trẻ em trong làng mỗi khi các em tìm đến nhờ giúp đỡ.

Đặc biệt, bà Tuyết cũng từng là học trò của bà Mỹ. Nhiều năm trôi qua, người học trò năm nào giờ đã trưởng thành, còn cô giáo cũ vẫn giữ thói quen tận tình giải đáp từng bài toán khó.

Những video đang được chia sẻ rộng rãi chỉ là một phần trong hành trình gắn bó với việc dạy học của bà. Trước cả khi có hàng triệu lượt xem, căn nhà và những bài giảng của bà là nơi những đứa trẻ trong làng vẫn có thể tìm đến bất cứ khi nào cần chỉ dẫn.

﻿Dưới phần bình luận, nhiều netizen thể hiện sự trân trọng với nhà giáo có tâm.

Trước thềm 20/11, giữa rất nhiều lời chúc gửi đến thầy cô, câu chuyện về lớp học nhỏ của bà Mỹ mang đến một những cảm xúc ấm áp và truyền cảm hứng.