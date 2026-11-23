Cán bộ Công an xã A Vương tận tình chỉ bảo từng nét chữ cho các “học sinh” đặc biệt vùng biên giới. Ảnh: LÊ GIANG

Trực tiếp đứng lớp là cán bộ, chiến sĩ công an xã đã qua đào tạo kỹ năng sư phạm, sử dụng giáo trình chuẩn để hướng dẫn bà con. Cùng hỗ trợ còn có đoàn viên Chi đoàn Công an xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, già làng và người có uy tín. Những buổi học diễn ra trong không khí gần gũi, giúp học viên mạnh dạn thực hành đọc, viết.

Thiếu tá Bling Điếu, Tổ An ninh, Công an xã Avương cho hay, lớp học giúp đồng bào Cơ Tu nâng cao khả năng giao tiếp tiếng phổ thông, từng bước tự tin sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện giao dịch ngân hàng và giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

Với chị Alăng Thị Vui (sinh năm 1982, trú thôn Chơrlang), lớp học mang đến niềm vui đặc biệt. Trước đây, do không biết chữ, mỗi khi cần ký giấy tờ, chị thường phải điểm chỉ. Nay được cán bộ Công an tận tình hướng dẫn, chị thêm tự tin trong giao tiếp và mong muốn tự mình thực hiện các công việc cá nhân.

“Biết đọc, viết tiếng Việt giúp tôi tự tin giao tiếp và ký tên giải quyết công việc chứ không còn phải lăn ngón tay điểm chỉ như trước”, chị Vui chia sẻ.

Tương tự, chị Alăng Thị Xin bày tỏ, khi được cán bộ công an vận động tham gia lớp học và trực tiếp dạy chữ, người dân trong thôn rất phấn khởi, tích cực đăng ký.

Từ những con chữ được tiếp cận, đồng bào Cơ Tu ở A Vương đã tiếp cận gần hơn với chuyển đổi số, mở rộng cánh cửa tri thức. Ảnh: LÊ GIANG

Tiếp nối kết quả bước đầu, ngày 12/11 vừa qua, Công an xã Avương khai giảng lớp thứ hai tại thôn Agiốc với 45 học viên là đồng bào Cơ Tu tham gia. Hoạt động góp phần cụ thể hóa tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Điểm đặc biệt của lớp học này là sự tương tác hai chiều: Cán bộ công an dạy tiếng Việt cho người dân; ở chiều ngược lại, học viên của lớp trở thành người dạy tiếng Cơ Tu cho cán bộ, chiến sĩ chưa thông thạo ngôn ngữ bản địa. Qua đó, mỗi buổi học không chỉ trao truyền kiến thức mà còn giúp hai bên thêm thấu hiểu, gắn bó.

Lớp học kéo dài 3 tháng, được bố trí thời gian linh hoạt theo điều kiện lao động, sản xuất của bà con. Công an xã đặt mục tiêu 45/45 học viên hoàn thành khóa học có thể đọc thông, viết thạo tiếng Việt và sử dụng một số tiện ích số cơ bản. Đơn vị cũng trang bị sách, vở, bút viết cho toàn bộ học viên.

Theo lộ trình, sau khi sơ kết, đánh giá và hoàn thiện phương pháp từ giai đoạn thí điểm tại thôn Chơrlang, Công an xã sẽ nhân rộng mô hình, phấn đấu trong 36 tháng hoàn thành phổ cập tại 12/12 thôn trên địa bàn.

Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, biết đọc và viết tiếng Việt không chỉ giúp đồng bào chủ động tham gia chuyển đổi số, tự tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nắm chắc chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; mà còn tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ công an xã giao lưu, học hỏi tiếng Cơ Tu từ nhân dân.

Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn biên giới.