Với mong muốn tạo không gian để người nước ngoài học và thực hành tiếng Việt trong đời sống, anh Nguyễn Khắc Tiến (phường Nam Nha Trang) đã tổ chức một lớp học miễn phí tại phường Nha Trang. Sau 6 tháng hoạt động, lớp học không chỉ giúp học viên cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Việt mà còn trở thành nơi giao lưu, kết nối giữa người nước ngoài và người dân địa phương.

Tạo môi trường thực hành tiếng Việt

Anh Nguyễn Khắc Tiến cho biết, trong quá trình tham gia kết nối cộng đồng những người học tiếng Anh, anh nhận thấy nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại Nha Trang có nhu cầu học tiếng Việt để thuận tiện hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện hoặc môi trường để thường xuyên thực hành. Để tạo môi trường cho mọi người học hỏi, giao lưu thực hành ngôn ngữ, từ tháng 4-2026, anh Tiến tổ chức lớp học tiếng Việt miễn phí cho người nước ngoài. Thông qua cộng đồng học tiếng Anh do mình xây dựng, anh kết nối những người Việt Nam có thể hỗ trợ người nước ngoài thực hành tiếng Việt. Hiện nay, lớp học có 10 học viên tham gia. Các buổi học được tổ chức từ 14 đến 15 giờ vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, tại số 88 Hoàng Hoa Thám (phường Nha Trang).

Các học viên tham gia lớp học.

Mỗi buổi học tiếng Việt dành cho người nước ngoài diễn ra chủ yếu với các hoạt động nghe, nói và thực hành. Những từ khó được nhắc lại nhiều lần; câu nói chưa chính xác được sửa ngay. Khi học viên chưa hiểu nghĩa của từ hoặc cách sử dụng câu, tình nguyện viên dùng tiếng Anh để giải thích. Không khí lớp học diễn ra tự nhiên, cởi mở; nội dung học tập xoay quanh những tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống, giúp người nước ngoài vừa học từ mới, cách phát âm, vừa có cơ hội thực hành tiếng Việt ngay trong lúc trò chuyện.

Anh Nguyễn Khắc Tiến dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Biết đến lớp học qua mạng xã hội, anh Usama Bin Zaheer (người Pakistan) tìm đến đây với mong muốn cải thiện khả năng sử dụng tiếng Việt. Anh chia sẻ: "Tôi đang sống và làm việc tại Nha Trang nên cần biết tiếng Việt để thuận lợi hơn khi giao tiếp với người dân địa phương. Tôi thấy việc học tiếng Việt khá khó, đặc biệt là phần phát âm. Tham gia lớp học, tôi được các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn, sửa cách phát âm và thực hành giao tiếp những tình huống thường gặp trong cuộc sống”.

Với anh Monty Bhagya (người Ấn Độ), những buổi học giúp anh từng bước cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Việt. Nếu trước đây, anh gặp khó khăn khi nghe người Việt trò chuyện thì hiện nay đã có thể nắm bắt được nhiều nội dung hơn. "Không chỉ học ngôn ngữ, tôi còn có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam qua những cuộc trò chuyện tại lớp", anh nói.

Lớp học tạo không gian để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ.

Kết nối qua những giờ học

Không chỉ là dịp để người nước ngoài học tiếng Việt, lớp học còn tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh cho các tình nguyện viên Việt Nam. Những cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh chủ đề bài học mà còn mở rộng sang công việc, cuộc sống và những câu chuyện giữa những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Chị Huỳnh Như (phường Bắc Nha Trang), một trong những tình nguyện viên tham gia lớp học cho biết: "Ở đây, tôi không chỉ dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà còn học hỏi lại từ họ. Tôi có thể sử dụng tiếng Anh trong những cuộc trò chuyện trực tiếp với người nước ngoài để nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Tôi cảm thấy lớp học này rất ý nghĩa”. Bạn Trần Nguyễn Quỳnh Anh (phường Nam Nha Trang), tình nguyện viên của lớp học cho biết, lớp học giúp em có cơ hội trò chuyện, giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài, điều mà trước đây em ít có dịp trải nghiệm. “Mọi người rất cởi mở và thân thiện. Được trò chuyện và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, em cảm thấy rất vui. Với em, đây là một trải nghiệm đáng nhớ”, Quỳnh Anh nói.

Tình nguyện viên trao đổi kiến thức với người nước ngoài tại lớp học.

Anh Nguyễn Khắc Tiến cho biết, điều quan trọng nhất mà lớp học mong muốn là tạo được một không gian cởi mở để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Anh mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên cùng tham gia để lớp học duy trì ổn định, có thêm hoạt động giao lưu, thực hành tiếng Việt và tiếng Anh, qua đó tạo điều kiện để người nước ngoài hòa nhập và gắn kết hơn với cộng đồng địa phương.