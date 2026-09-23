Lớp học tiếng Anh miễn phí ở chùa Vĩnh Thọ

Mỗi sáng Chủ nhật, không gian thanh tịnh ở chùa Vĩnh Thọ (phường Tây Nha Trang) trở nên sôi động hơn bởi tiếng đọc bài, tiếng cười nói hồn nhiên của các em nhỏ. Một lớp học tiếng Anh miễn phí duy trì từ năm 2024 tại đây đã và đang tiếp thêm động lực, sự tự tin cho nhiều học sinh (HS) trên địa bàn.

Có mặt tại chùa Vĩnh Thọ vào một sáng Chủ nhật, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những HS đủ lứa tuổi quây quần bên nhau, háo hức chờ đến giờ học. Trong căn phòng nhỏ, các em tự tin tham gia các hoạt động học tập, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay xen lẫn những câu giao tiếp bằng tiếng Anh tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi. Tuy nhà ở xa chùa, nhưng Chủ nhật tuần nào em Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm (lớp 2, Trường Tiểu học Diên Lâm) cũng được bà đưa đến lớp đúng giờ. "Em thích đến đây học vì được làm quen với nhiều bạn mới, học những điều hay”, Tuệ Lâm nói. Cũng rất thích thú với lớp học, em Nguyễn Sử Duy Minh (lớp 10, Trường THPT Hà Huy Tập) chia sẻ: “Em đã theo học ở đây hơn 2 năm. Lúc trước em khá ngại khi phải nói tiếng Anh vì sợ phát âm sai hoặc không biết diễn đạt như thế nào. Sau một thời gian tham gia lớp học, em đã mạnh dạn hơn và có thể tự tin giao tiếp với thầy cô, bạn bè”.

Thầy Nguyễn Ngọc Tiến theo sát, hỗ trợ các em làm bài tập.

Lớp học tiếng Anh miễn phí này do thầy Nguyễn Ngọc Tiến, giáo viên tiếng Anh Trường iSchool Nha Trang khởi xướng và trực tiếp giảng dạy. Anh cho biết, nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của ngoại ngữ nên anh đã dành nhiều tâm huyết tổ chức lớp học, qua đó tạo thêm cơ hội để các em được tiếp cận và rèn luyện. Nhằm nâng cao hiệu quả học tập, giáo án lên lớp được anh xây dựng theo hướng tăng cường thực hành, tập trung vào hai kỹ năng nghe - nói, đồng thời củng cố vốn từ vựng và rèn luyện phát âm. Trong giai đoạn đầu, anh trực tiếp hướng dẫn HS những kiến thức tiếng Anh căn bản, giúp các em từng bước xây dựng nền tảng và hình thành sự tự tin trong giao tiếp. Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản, HS được tham gia các buổi học và giao lưu trực tuyến với các gia sư nước ngoài. Đây là cơ hội để các em vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện khả năng nghe, phản xạ và từng bước chủ động, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Được thành lập từ ngày 17-3-2024 và duy trì vào sáng Chủ nhật hằng tuần, từ 29 HS trong những ngày đầu, đến nay lớp duy trì sĩ số ổn định gần 40 em. Đồng hành cùng thầy Nguyễn Ngọc Tiến trong mỗi buổi học còn có sự hỗ trợ của các sư thầy và 4 tình nguyện viên hướng dẫn, quản lý, chăm lo cho các em. Cho con theo học lớp tiếng Anh tại chùa, những ngày đầu đưa con đến lớp, chị Ngọc Bích (Tổ dân phố Phú Thạnh 3, phường Tây Nha Trang) nhận thấy thầy Tiến cùng các sư thầy phải dành nhiều thời gian, công sức để duy trì lớp học và hướng dẫn HS. Cảm nhận được những vất vả ấy, chị chủ động xin tham gia làm tình nguyện viên, vừa đồng hành với con, vừa hỗ trợ các em nhỏ trong lớp. Đến nay, chị đã đồng hành với lớp học hơn 2 năm. Trong mỗi buổi học, chị Bích thường hướng dẫn, hỗ trợ những HS còn chậm hoặc chưa nắm chắc kiến thức, đồng thời cùng thầy giáo và các sư thầy giữ gìn nền nếp lớp học. “Mỗi tuần được đến lớp, nhìn các em chăm chú học tập và tiến bộ từng ngày, tôi thấy việc làm của mình càng thêm ý nghĩa”, chị Bích chia sẻ.

Các em nhỏ học trực tuyến, giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài.

Thầy giáo hướng dẫn bài cho các em.

Với sự tận tâm của người dạy và nỗ lực của các em, đến nay, phần lớn HS theo học đã có thể giao tiếp tiếng Anh ở mức cơ bản. Thầy Thích Nguyên Tâm - quản lý lớp học cho biết, phần lớn HS tìm đến lớp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có em mồ côi, đang sống cùng ông bà nhưng đều có ý thức học tập tốt. Thấu hiểu những thiệt thòi của các em, nhà chùa thường xuyên động viên, hỗ trợ để các em duy trì việc học. Vào dịp cuối năm hoặc các đợt tổng kết, lớp học còn tặng sách vở, dụng cụ học tập và những suất học bổng nhỏ nhằm khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Thầy Thích Đồng Nhã - trụ trì chùa Vĩnh Thọ cho biết, lớp học được thành lập giúp các em có một môi trường học tiếng Anh miễn phí, thân thiện, có cơ hội thực hành và giao tiếp thường xuyên. Qua thời gian, lớp học ngày càng có thêm nhiều em tham gia, trong đó có những em nhà ở xa nhưng vẫn được gia đình đưa đón đến lớp đều đặn. Đó là niềm vui và cũng là động lực để chùa tiếp tục duy trì lớp học, đồng hành với các em trên hành trình học tập và trưởng thành.