Chương trình hỗ trợ dạy tiếng Anh cộng đồng cho trẻ em năm 2026 được Tỉnh Đoàn﻿, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La﻿ triển khai tại 3 xã biên giới gồm Lóng Sập, Sốp Cộp và Lóng Phiêng (Sơn La). Hoạt động nhằm tạo thêm cơ hội tiếp cận, thực hành ngoại ngữ, góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp và năng lực hội nhập cho thanh thiếu nhi vùng cao, biên giới.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/11, chương trình thu hút hơn 300 thanh thiếu nhi tham gia. Dưới sự hướng dẫn của đoàn viên, thanh niên và các tình nguyện viên, các em được học kiến thức ngoại ngữ, thực hành giao tiếp và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, tạo không khí học tập sôi nổi, gần gũi.

Các em được tiếp cận 4 chuyên đề gồm: Làm quen và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; Tiếng Anh quanh em; Tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày; Tự tin nói tiếng Anh. Nội dung học tập kết hợp giữa trang bị kiến thức, thực hành giao tiếp và các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, giúp thanh thiếu nhi từng bước nâng cao vốn từ vựng, rèn luyện phản xạ và mạnh dạn hơn khi sử dụng ngoại ngữ.

“Em cảm thấy tự tin và hào hứng khi tham gia chương trình vì luôn được các anh chị tình nguyện viên tận tình hướng dẫn từng câu nói, cách phát âm. Các buổi học rất vui nhộn, có nhiều hoạt động bổ ích nên em luôn mong chờ được đến lớp”, em Nguyễn Nam Khánh, học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Sập, chia sẻ.

Đối với học sinh tại các trường học vùng biên giới, việc được tiếp cận và thực hành tiếng Anh có ý nghĩa thiết thực, giúp các em mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn trong học tập. Những chương trình như thế này góp phần tạo thêm cơ hội học ngoại ngữ, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa học sinh vùng thuận lợi và vùng khó khăn, đồng thời trang bị hành trang để các em từng bước hội nhập trong tương lai.

Anh Lò Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, cho biết, hoạt động hướng tới xây dựng môi trường tiếp cận ngoại ngữ gần gũi, sinh động, trong đó học sinh được bổ sung kiến thức, thực hành giao tiếp và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Qua đó, khơi dậy niềm say mê tiếng Anh, bồi dưỡng sự tự tin, tinh thần chủ động và khả năng hội nhập cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là các em ở địa bàn biên giới, vùng còn nhiều khó khăn tại tỉnh Sơn La.