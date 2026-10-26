'Lớp học thanh nhạc thầy Quân' quẩy tung 'Chạm Việt Nam 2'

Bốn gương mặt trẻ mang đến những tiết mục riêng và màn kết hợp đầy hứng khởi. Trong đó, bản hit E là đôn chề trở thành điểm hẹn của Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV tại Chạm Việt Nam 2. Noah, Quinzel làm nóng sân khấu bằng hai ca khúc Yêu và Ngày này năm ấy. Bộ đôi nghệ sĩ trẻ gây ấn tượng bởi cách tiếp cận âm nhạc, kết hợp cảm xúc cá nhân với tư duy trình diễn hiện đại.

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Nhật Phát nổi bật trong bộ tứ nhờ độ phủ sóng đại chúng, những câu nói tạo xu hướng và sức hút của bản hit E là Đôn Chề. Cùng với Noah và Quinzel, nam ca sĩ thuộc lớp nghệ sĩ Gen Z giàu tiềm năng, có cộng đồng người hâm mộ đông đảo, gắn bó trên TikTok. Họ sở hữu một lượng fan trung thành đông đảo trên TikTok.

Bốn thành viên Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV "quậy đục nước" với E là Đôn Chề.

Có thể nghe thấy màn "cướp micro" từ khán giả ngay từ khi nhịp beat đầu tiên của E là Đôn Chề vang lên.

Sự kết hợp của những học trò thuộc "lớp học thanh nhạc" livestream rất viral của ca sĩ kiêm vocal coach Nguyễn Trần Trung Quân đã làm cả khán đài sân khấu Chạm Vi ệt Nam 2 thực sự bùng nổ.