'Lớp học reo vui' thắp sáng niềm tin nơi điểm trường vùng khó

Ban tổ chức trao tặng quà cho các thầy cô giáo Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn

Tại đây, Ban tổ chức đã trao các suất quà và khóa học online tiếng Anh cho các thầy, cô giáo; trao 20 suất quà cho 20 em học sinh vượt khó học giỏi.

Bên cạnh đó, các em học sinh được trải nghiệm School Tour “Lớp học reo vui” với các trò chơi như: “Trúc xanh”, “Đuổi màu bắt ý”, “Rung chuông vàng”, “Vượt rào tri thức”.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập cổng tri thức Thánh Gióng phát biểu

Theo Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập cổng tri thức Thánh Gióng, được khởi xướng từ năm 2015, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã trở thành chương trình thường niên nhằm cổ vũ, động viên và tri ân những giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt tại miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Đặc biệt, “Lớp học reo vui” là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, bên cạnh việc tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập cổng tri thức Thánh Gióng và đại diện Tập đoàn Thiên Long trao tặng quà cho Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập cổng tri thức Thánh Gióng và nhà tài trợ trao tặng quà cho Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn

Anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập cổng tri thức Thánh Gióng và đại diện Tập đoàn Thiên Long trao tặng quà cho cô giáo Đỗ Thị Hoài

“Chương trình “Lớp học reo vui” mang ý nghĩa thiết thực trong việc tạo dựng một không gian học tập tích cực, thân thiện và giàu cảm hứng cho thanh thiếu nhi. Không chỉ mang đến kiến thức, chương trình còn góp phần khơi dậy niềm vui đến trường, tăng cường sự gắn kết giữa thầy và trò; đồng thời lan tỏa thông điệp về một môi trường giáo dục nhân văn, nơi mỗi em nhỏ được khuyến khích khám phá, tự tin thể hiện bản thân và phát triển toàn diện”, Anh Hoàng Tuấn Việt nhấn mạnh.

Thầy Phạm Văn Sỹ – Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn phát biểu

Phát biểu tại chương trình, thầy Phạm Văn Sỹ – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn nằm ở vùng cao của thành phố Bắc Ninh, còn rất nhiều khó khăn, phần lớn học sinh là con em các dân tộc thiểu số, gia đình chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy, nhiều em đi học cả chục cây số mỗi ngày, hoàn cảnh còn rất nhiều thiếu thốn. Suốt những năm qua, tập thể thầy cô nhà trường luôn nỗ lực từng ngày, dìu dắt các em từng chữ, từng bữa ăn giấc ngủ ở bán trú, với mong muốn không để một em nào bị bỏ lại trên con đường đến trường.

Với những suất quà, những suất học bổng đến từ đoàn công tác trao cho các em học sinh hôm nay không chỉ là giá trị vật chất giúp các em có thêm sách vở, quần áo ấm, mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định, là niềm tin rằng những nỗ lực vượt khó của các em luôn được xã hội quan tâm, chia sẻ và cổ vũ. Đó là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm cho các em sức mạnh để tiếp tục kiên định theo đuổi ước mơ, biến khó khăn thành động lực để sau này trở thành người có ích cho gia đình, cho quê hương và đất nước.

Ban tổ chức và đại diện nhà trường trao học bổng cho các em học sinh

Hiệu trưởng Phạm Văn Sỹ cam kết, nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, giữ vững chất lượng dạy và học, nuôi dưỡng và dìu dắt các em trở thành những học sinh chăm ngoan, hiếu học, xứng đáng với tình cảm mà ban tổ chức đã gửi gắm. Đồng thời, cũng sẽ quản lý và sử dụng các suất quà, học bổng hôm nay một cách công khai, minh bạch, trao đúng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập.

Các em học sinh Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn tham gia trò chơi

Hành trình “Chia sẻ cùng thầy cô” với chủ đề “Lớp học reo vui” không chỉ mang đến niềm vui cho thầy và trò Trường PTDT bán trú TH và THCS Vân Sơn, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, đơn vị đối với giáo dục vùng khó khăn.

Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo”, tiếp thêm động lực để các thầy cô giáo tiếp tục giữ vững nhiệt huyết với nghề, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục tri thức; đồng thời khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện, từng bước xây dựng quê hương Vân Sơn ngày càng tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại chương trình: