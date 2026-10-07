Lớp học nhỏ, ước mơ lớn ở bản biên giới Lai Châu
Tại điểm du lịch cộng đồng từng đoạt giải thưởng quốc tế Bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, Lai Châu, có một lớp học rất đặc biệt: Không thu học phí, không áp lực điểm số, nhưng lại mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng cao biên giới.
Nơi đây, tiếng Anh không chỉ là môn học trên trang sách, mà đã trở thành cầu nối giúp các em tự tin giao tiếp với du khách quốc tế và giới thiệu về quê hương mình.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/lop-hoc-nho-uoc-mo-lon-o-ban-bien-gioi-lai-chau-post1392269.html