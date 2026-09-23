Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 19: Bí kíp sạc năng lượng hệ chill

Ma Kết - “Cỗ máy hoàn hảo” cũng có lúc chào thua

Trở lại trường học, lớp Hoàng Cung đã nhanh chóng có một buổi thi cực kỳ quan trọng. Vậy mà ông hoàng học bá Ma Kết lại gây chấn động khi nằm ngáy o o ngay giữa buổi thi. Chuyện gì đã xảy ra với cung hoàng đạo luôn gắn chữ “nghiêm túc” và “trách nhiệm” trên ngực áo?

Với tính cách chỉn chu, Ma Kết là kiểu “con nhà người ta” chính hiệu. Thế nhưng, chuẩn mực quá đôi khi lại là một rắc rối to đùng. Vì mải mê chạy đua với hàng đống kế hoạch, Ma Kết rất hiếm khi chịu ngồi yên. Đối với cậu ấy, nghỉ ngơi dường như là một khái niệm cực kỳ... xa xỉ.

Chuyện gì đã xảy ra với “máy ủi công việc”? Hội “cốt” trong lớp đã tung ra những chiêu thức độc lạ nào để giúp cho Ma Kết? Cú ngắt kết nối bất ngờ cùng tình tiết quay xe hú hồn hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc những giây phút thư giãn tẹt ga.

Móc khóa đôi - “Bùa may mắn” cho năm học mới

Không chỉ có cốt truyện hấp dẫn đặc trưng, Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 19còn tiếp tục trình làng “đặc sản” thơm ngon vô cùng: Móc khóa đôi cung hoàng đạo siêu cưng. Món phụ kiện phiên bản giới hạn này cực kỳ thích hợp để bạn trang trí cho chiếc cặp táp/ba-lô mới cóng năm học này. Hầu bao dành cho ẻm nó cũng mềm xỉu: 30 cá nhỏ xíu thôi, dành lại một ly trà sữa là đã săn được rồi.

Tập truyện tranh dự kiến có mặt tại các nhà sách trên toàn quốc từ ngày 20/10/2026. Nhanh tay chốt đơn hoặc để rinh Ma Kết và móc khóa đôi xinh xắn về nhà nhé!