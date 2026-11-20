Video Nữ cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội kể chuyện nghề ngày 20/11

Bạn có thể đã từng gặp nữ cảnh sát giao thông, cũng từng gặp qua nữ cảnh sát hình sự. Nhưng nữ cảnh sát quản giáo, bạn đã từng gặp qua chưa?"

Câu hỏi vang lên trầm ấm ngay đầu video "Người thầy không vương bụi phấn" giới thiệu đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trước khoảng sân rợp bóng cây của Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội, hai nữ sĩ quan Phạm Thị Hương Giang và Phạm Lệ Giáng Hương đứng thẳng hàng trong bộ cảnh phục.

Họ là cán bộ Đội Quản giáo 3. Không dùng lời mở đầu cầu kỳ, cả hai chọn lối kể chậm rãi kèm phụ đề song ngữ Việt, Trung để mở cánh cửa vào một công việc vốn ít người ngoài tường cao biết tới.

Những buổi giáo dục có khi diễn ra ngay giữa sân Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Hàng nữ phạm nhân áo kẻ sọc đứng ngay ngắn lắng nghe từng lời nhắc nhở của cán bộ quản giáo.

​Phạm Lệ Giáng Hương kể rằng thuở mới bước chân vào ngành, chị từng hình dung nghề quản giáo khá đơn giản. Công việc chỉ xoay quanh việc chấp hành nghiêm pháp luật và giữ vững kỷ luật trại giam. Thực tế sớm khiến chị nghĩ khác. Tiếp xúc từng ngày với phạm nhân, chị nhận ra đằng sau mỗi bản án là một câu chuyện riêng, có khi là cả một quãng đời chằng chịt mất mát và lầm lạc. Kỷ luật là ranh giới buộc phải giữ. Nhưng chỉ kỷ luật thôi thì chưa đủ để mở được cánh cửa lòng của một con người.

​Còn với Phạm Thị Hương Giang, người đứng cạnh đồng đội với cặp kính cận, khái niệm bục giảng chưa từng xuất hiện trong đời làm nghề. "Tôi chưa từng đứng trên bục giảng, cũng chưa từng cầm viên phấn trắng. Lớp học của tôi nằm sau những bức tường cao, học trò của tôi là những con người đã từng lầm lỡ, đánh mất phương hướng trong cuộc đời", chị bộc bạch.

Trong phòng trực giám sát, nữ cán bộ Đội Quản giáo 3 luôn dõi theo từng khu vực giam giữ.

Hằng ngày, chị cùng đồng đội tổ chức cho phạm nhân học văn hóa, học nghề cùng các quy định pháp luật. Những buổi giáo dục có khi diễn ra ngay dưới tán cây giữa sân trại, nơi hàng nữ phạm nhân áo kẻ sọc đứng ngay ngắn lắng nghe từng lời nhắc nhở. Có lúc, lớp học lại nằm bên những chậu cây đang được tưới nước hay khoảng sân quét dọn sạch sẽ dưới vành nón lá.

​Trong mọi cuốn giáo trình của trại giam, không có trang nào viết sẵn bài học khó nhất. Các nữ cán bộ gọi đó là bài học về niềm tin. Giúp một người vừa bước qua vấp ngã tin rằng mình vẫn còn cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời và sống có ích cho xã hội là việc đòi hỏi sức bền tâm lý rất lớn.

Người quản giáo phải đủ nghiêm khắc để giữ kỷ cương. Đồng thời, họ phải tập kiên nhẫn lắng nghe, đủ bao dung để thấu hiểu những góc khuất mà phạm nhân ngại nói ra.

Năm nữ cán bộ Đội Quản giáo 3 chăm chú rà từng chồng hồ sơ. Có những đêm giao thừa, các đồng chí vẫn khoác cảnh phục, ở lại vị trí công tác.

​Phía sau bộ cảnh phục, các chị cũng mang trên vai bổn phận thường nhật như bao phụ nữ khác. "Tôi cũng là một người con, người vợ, người mẹ. Có những ngày con ốm, tôi vẫn phải làm nhiệm vụ", giọng đọc trong đoạn phim chùng xuống khi khung hình chuyển vào phòng trực giám sát. Ở đó, nữ cán bộ một tay cầm bộ đàm, tay kia chỉ lên dãy màn hình camera theo dõi từng khu vực giam giữ, rồi có khoảnh khắc ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc.

​Tết đến trại giam theo một cách rất khác. Đêm Giao thừa, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm và tiếng nổ rộn ràng vọng lại từ phía ngoài tường cao.

Bên trong phòng trực của Đội Quản giáo 3, ánh đèn vẫn hắt xuống chiếc bàn gỗ nơi năm nữ cán bộ đang chăm chú rà từng chồng hồ sơ dày, bên cạnh đặt chiếc bộ đàm đang bật. Khoác trên mình bộ cảnh phục đúng thời khắc chuyển giao năm mới, nỗi lòng người cán bộ chia làm hai nửa.

"Tôi thương con mình, nhưng cũng thương những người đang phải đón Tết sau song sắt", lời tâm sự ngắn gọn mà đủ khiến người xem lặng đi.

​Hôm nay, 20/11, không gian sau bức tường cao vẫn giữ nhịp sinh hoạt thường lệ. Ở đây hiếm khi có những lẵng hoa tươi rực rỡ như tại các trường học.

Giữa sân trại, trong tiếng vỗ tay của nhiều nữ phạm nhân ngồi thành hàng, chị Phạm Lệ Giáng Hương mỉm cười đón lấy bó hoa sắc hồng giản dị từ tay một người đang thụ án. Nhưng với tập thể nữ quản giáo, món quà họ trân trọng nhất lại không nằm ở những bó hoa. Đó là cái cúi đầu thật sâu của người chấp hành xong án phạt tù trước phút bước qua cổng trại trở về với gia đình. Là tin vui báo về khi người từng lầm đường nay đã có công việc ổn định, sống cuộc đời lương thiện.

​Với nhiều thầy cô ngoài xã hội, niềm vui là ngày học trò cũ quay lại thăm trường. Với người cán bộ quản giáo, mong ước lại đi theo chiều ngược lại. Trong ngày mãn hạn tù, câu nói nghẹn ngào của người ra trại "Cán bộ ơi, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!" trở thành lời tri ân đẹp nhất.

"Đối với tôi, như vậy là đủ rồi", lời tự sự khép lại khi hai nữ sĩ quan đứng trước sảnh chính Trại tạm giam số 1, đồng loạt giơ tay chào điều lệnh. Không mang danh xưng nhà giáo, họ vẫn lặng lẽ bám trụ sau những bức tường cao.

Ở nơi ấy, phần thưởng lớn nhất của người dạy làm người là được tiễn học trò đi, rồi chẳng bao giờ phải gặp lại trong trại giam thêm lần nào nữa...