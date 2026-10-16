Lớp học đặc biệt thắp sáng hy vọng làm lại cuộc đời tại cơ sở cai nghiện ở Thanh Hóa

Khi màn đêm buông xuống, sau một ngày lao động trị liệu tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa, những lớp học xóa mù chữ lại bắt đầu.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng đọc bài còn ngập ngừng của những học viên đã ở tuổi trưởng thành vang lên, thắp thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng và cơ hội làm lại cuộc đời.

Những học viên đặc biệt trên hành trình tìm con chữ

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, khác với các lớp học thông thường, học viên tại đây có độ tuổi đa dạng, từ những người ngoài 30 đến gần 50 tuổi. Trước khi đến cơ sở cai nghiện, nhiều người gắn bó với công việc đồng áng, ruộng nương, chăn trâu, gánh củi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, họ không có điều kiện đến trường, dẫn đến những hạn chế về kiến thức và kỹ năng cơ bản.

Cán bộ cùng học viên. Ảnh: CA. ↵

Thấu hiểu những mặc cảm, thiệt thòi của các học viên chưa biết đọc, biết viết, cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các lớp học xóa mù chữ. Mục tiêu là giúp học viên trang bị kiến thức nền tảng trước khi trở về đoàn tụ với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.

Trong những buổi học đầu tiên, việc cầm bút, tập viết là thử thách không nhỏ đối với những người vốn quen với công việc lao động chân tay. Đôi bàn tay chai sạn, những ngón tay cứng đờ khiến từng nét chữ trở nên khó khăn, nguệch ngoạc. Tuy nhiên, vượt qua sự bỡ ngỡ và tâm lý tự ti, các học viên vẫn kiên trì tập đọc, tập viết từng ngày.

Với họ, việc đến lớp không đơn thuần là học chữ mà còn là cơ hội để mở rộng hiểu biết, lấy lại sự tự tin và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện.

Những người thầy tận tâm với học viên

Đằng sau những lớp học được duy trì vào buổi tối là sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở cùng các giáo viên địa phương. Việc dạy chữ cho người trưởng thành, đặc biệt là những học viên lớn tuổi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và phương pháp giảng dạy phù hợp.

Do khả năng tiếp thu không đồng đều, nhiều học viên dễ quên bài, gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mặt chữ và thực hành viết. Vì vậy, người dạy phải hướng dẫn tỉ mỉ từng nét chữ, từng cách ghép vần, đồng thời thường xuyên động viên để học viên vượt qua mặc cảm, duy trì việc học.

Không khí của buổi học. Ảnh: CA.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy đọc, viết và thực hiện các phép tính cơ bản, các giáo viên còn lồng ghép việc truyền đạt kỹ năng sống, kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, học viên có thêm hành trang cần thiết để ổn định cuộc sống khi trở về địa phương.

Sự tận tình của những người đứng lớp góp phần giúp các học viên từng bước vượt qua rào cản của việc thất học, nuôi dưỡng tinh thần học tập và ý chí thay đổi bản thân.

Con chữ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời

Những nỗ lực bền bỉ đang từng bước mang lại kết quả tích cực. Niềm vui của các học viên được nhân lên khi họ có thể tự tay viết đầy đủ họ tên mình hoặc ghi lại số điện thoại để liên lạc với người thân. Với nhiều người, đây là những thành quả giản dị nhưng mang ý nghĩa đặc biệt sau quãng thời gian dài chưa có cơ hội tiếp cận với con chữ.

Hoạt động xóa mù chữ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Thanh Hóa vẫn đang được duy trì. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, những lớp học buổi tối vẫn là nơi nuôi dưỡng niềm tin, giúp học viên từng bước hoàn thiện kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Mỗi con chữ được ghi lại không chỉ đánh dấu một bước tiến trong học tập mà còn góp phần xóa bỏ mặc cảm, khơi dậy khát vọng vươn lên. Từ những lớp học đặc biệt này, học viên có thêm cơ hội thay đổi nhận thức, xây dựng lối sống tích cực và chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới tương lai ổn định hơn.