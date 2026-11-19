Học sinh lớp 10 ở Thổ Châu nghe giảng bài qua màn hình.

Chờ đường truyền để tiếp tục bài giảng

Cô Trương Thị Hoa, giáo viên Trường THPT Phú Quốc, đang giảng bài thì hình ảnh học sinh trên màn hình bỗng đứng yên. Những câu trả lời, tín hiệu tương tác từ lớp học ở Thổ Châu cũng đột ngột im bặt. Cô Hoa gọi điện cho giáo viên phụ trách lớp và được biết ngoài đảo đang mưa, đường truyền Internet bị gián đoạn.

Tiết học phải tạm dừng để chờ kết nối. Hôm ấy, lớp có 13 học sinh nhưng chỉ 10 em đến trường, 3 em nghỉ vì bệnh. Sau một thời gian, hình ảnh và âm thanh được khôi phục, cô Hoa tiếp tục bài giảng.

Những tình huống như vậy không còn xa lạ với giáo viên và học sinh lớp 10 ở Thổ Châu. Khoảng cách địa lý được thu hẹp bằng công nghệ, nhưng một cơn mưa hay sự cố đường truyền cũng có thể làm gián đoạn cả tiết học. Bởi vậy, để duy trì lớp học, ngoài giáo viên trực tuyến ở đầu cầu Phú Quốc, luôn cần có giáo viên tại đảo hỗ trợ học sinh.

Học sinh không còn phải rời đảo để học THPT

Thổ Châu cách trung tâm Phú Quốc 101km, cách phường Rạch Giá 220km. Là địa bàn xa nhất của tỉnh An Giang, việc đi lại giữa đảo với đất liền phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày biển động, tàu phải nằm bến, việc đi lại càng thêm khó khăn.

Trước năm học 2026 - 2027, học sinh Thổ Châu sau khi hoàn thành chương trình THCS muốn học tiếp THPT phải rời đảo vào Phú Quốc. Với những gia đình ngư dân có cuộc sống gắn với những chuyến biển, việc cho con em xa nhà để tiếp tục học tập là một quyết định không dễ dàng, nhất là khi các em còn nhỏ và điều kiện sinh hoạt trên đảo còn hạn chế.

Việc tổ chức lớp 10 ngay tại địa phương trong năm học này đã mở thêm cơ hội học tập cho học sinh. Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu hiện có 13 lớp với 284 học sinh, tổ chức dạy học từ bậc mầm non đến THPT. Đây là lần đầu tiên học sinh trên đảo có thể tiếp tục học lên THPT mà không phải chuyển đến địa phương khác.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Huỳnh Văn Hóa xem lớp học trực tuyến.

Giáo viên hai nơi cùng duy trì một lớp học

Do Thổ Châu chưa có giáo viên THPT trực tiếp giảng dạy, Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu phối hợp Trường THPT Phú Quốc tổ chức dạy học trực tuyến. UBND đặc khu Thổ Châu đã đầu tư khoảng 130 triệu đồng trang bị phòng học phục vụ mô hình này. Tuy nhiên, máy tính và đường truyền Internet vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Cô Hà Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu cho biết, nhà trường thành lập tổ công tác gồm giáo viên THCS phụ trách kết nối trước giờ học, ổn định nề nếp lớp, chuẩn bị phiếu bài tập và hỗ trợ học sinh ôn luyện ngoài giờ.

Trong mỗi tiết học, một giáo viên của trường được phân công ngồi cùng lớp. Công việc không chỉ là hỗ trợ kết nối, xử lý sự cố kỹ thuật mà còn phải theo dõi việc học tập, nhắc nhở học sinh tập trung và tương tác với giáo viên ở đầu cầu Phú Quốc. Khi đường truyền mất kết nối hoàn toàn do mưa gió, giáo viên tại đảo tổ chức cho các em ôn bài, làm bài kiểm tra ngắn; việc học bù được bố trí khi kết nối trở lại.

Theo cô Oanh, hệ thống Internet trên đảo còn hạn chế, chưa bảo đảm kết nối thông suốt nên việc dạy học trực tuyến đôi lúc gặp khó khăn. Sự phối hợp của giáo viên hai trường và việc chủ động hỗ trợ tại lớp là yếu tố quan trọng giúp duy trì hoạt động dạy học.

Cần đầu tư đồng bộ để bảo đảm chất lượng dạy học

Tổ chức được lớp học mới chỉ là bước đầu. Để duy trì và nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường còn cần giải quyết nhiều khó khăn về đường truyền Internet, thiết bị công nghệ thông tin, phòng học bộ môn và đội ngũ giáo viên. Trong đó, việc thiếu giáo viên THPT là vấn đề đáng quan tâm nhất, bởi mô hình trực tuyến khó có thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện của giáo viên chuyên môn tại lớp.

Cô Hà Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu tiếp nhận nguồn tài trợ cho học sinh.

“Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là trường được mở rộng quy mô trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học; bổ sung kịp thời số lượng giáo viên còn thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương”, cô Oanh bày tỏ.

Lớp 10 ở Thổ Châu đã giúp học sinh trên đảo có thêm lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS. Nhưng để các em được học tập ổn định, bảo đảm chất lượng như học sinh ở đất liền, cần nhiều hơn một phòng học trực tuyến. Đó là hạ tầng công nghệ, trang thiết bị dạy học và nhất là đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Đây cũng là điều kiện cần thiết để cơ hội học tập của trẻ em nơi đảo xa không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Các em học sinh ở Thổ Châu trong một tiết học.