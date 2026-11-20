“Thầy ơi, từ này đọc là "ri-xcu" đúng không ạ?”. Một chiến sĩ vừa cố giữ thăng bằng theo nhịp chao đảo của con tàu giữa sóng biển, vừa chỉ tay vào dòng chữ RESCUE trong cuốn sổ tay và hỏi. Thiếu tá Phạm Bá Hà, giảng viên Học viện Khoa học quân sự, đang đi cùng Tàu CSB 4035, nhẹ nhàng giải thích và chỉnh lại cách phát âm: “Không phải như vậy, các đồng chí chú ý âm đầu và cách phát âm âm cuối nhé!”...

Một câu hỏi, một lời hướng dẫn tưởng chừng đơn giản nhưng cho thấy sự gần gũi, cởi mở trong giờ học. Ở đó, người thầy kiên nhẫn truyền đạt, còn người học chủ động trao đổi, không ngại hỏi khi chưa hiểu.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, ngày càng trở thành yêu cầu thiết thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây không chỉ là phương tiện giao tiếp khi tiếp xúc với tàu thuyền nước ngoài, trao đổi thông tin trong quá trình thực thi pháp luật trên biển, mà còn là công cụ giúp bộ đội tiếp cận tri thức, mở rộng hiểu biết, đáp ứng yêu cầu hội nhập và hợp tác quốc tế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng triển khai nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, việc tổ chức các lớp học ngay trên tàu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là cách làm thiết thực, hiệu quả, giúp bộ đội vừa học tập, vừa gắn kiến thức với thực tiễn công tác. Chuyến công tác của Thiếu tá Phạm Bá Hà cùng Tàu CSB 4035 là một trong những hoạt động như vậy.

Thiếu tá Phạm Bá Hà kiên trì hướng dẫn từng cách phát âm, giúp học viên tự tin hơn khi thực hành tiếng Anh.

Lớp học không có thời khóa biểu cứng nhắc mà được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tùy theo nhiệm vụ và thời gian sinh hoạt của bộ đội, thầy Hà tranh thủ hướng dẫn học viên học từ mới, luyện phát âm, thực hành các mẫu câu giao tiếp thông dụng. Nội dung giảng dạy được lựa chọn sát với đặc điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, từ giới thiệu bản thân, trao đổi thông tin đến hướng dẫn giao tiếp và xử lý những tình huống thường gặp khi tiếp xúc với người, tàu thuyền nước ngoài.

Thay vì chú trọng lý thuyết, thầy tập trung vào thực hành, khuyến khích học viên mạnh dạn giao tiếp, chủ động diễn đạt và vận dụng kiến thức vào những tình huống cụ thể. Từng âm tiết, cách nhấn giọng, cách sử dụng từ ngữ đều được thầy kiên trì hướng dẫn, chỉnh sửa. Nhờ vậy, không khí lớp học luôn cởi mở, tạo điều kiện để những chiến sĩ vốn còn e ngại khi sử dụng tiếng Anh dần tự tin hơn.

Thượng úy Dương Thanh Nguyên, Trưởng ngành Cơ điện, Tàu CSB 4035 chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chủ yếu học tiếng Anh qua sách vở nên khi gặp tình huống giao tiếp thực tế còn lúng túng. Qua những buổi học với thầy, chúng tôi được luyện nói, sửa cách phát âm và tiếp cận những mẫu câu gần với công việc hằng ngày. Mỗi buổi học là một cơ hội quý để chúng tôi bổ sung kiến thức ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Lớp học đặc biệt trên Tàu CSB 4035, nơi những bài học tiếng Anh được duy trì giữa trùng khơi.

Điều đáng quý ở lớp học giữa trùng khơi không chỉ là những kiến thức ngoại ngữ được truyền đạt, mà còn là sự tận tâm của người thầy và tinh thần ham học hỏi của những người lính biển. Dù điều kiện sinh hoạt, công tác trên biển còn nhiều khó khăn, thời gian học tập không cố định, thầy và trò vẫn tranh thủ từng khoảng thời gian để duy trì việc học. Với Thiếu tá Phạm Bá Hà, mỗi buổi lên lớp là một cơ hội để trao truyền kiến thức, tiếp thêm sự tự tin cho bộ đội. Còn với cán bộ, chiến sĩ trên tàu, mỗi từ mới, mỗi mẫu câu được ghi nhớ chính là hành trang hữu ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ những bài học giản dị giữa trùng khơi, trình độ ngoại ngữ và khả năng giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng lên, góp phần đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật, hợp tác quốc tế và xử lý các tình huống trên biển. Nhưng có lẽ, giá trị lớn hơn mà lớp học mang lại chính là tinh thần chủ động học tập, không ngừng trau dồi tri thức của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển.

Giữa mênh mông sóng nước, con tàu vẫn tiếp tục hành trình thực hiện nhiệm vụ, còn những bài học tiếng Anh vẫn được nối dài qua từng hải trình. Bởi bảo vệ biển, đảo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, mà còn cần tri thức và năng lực hội nhập. Và trên hành trình ấy, những người thầy như Thiếu tá Phạm Bá Hà đang âm thầm góp sức, trang bị thêm hành trang tri thức để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thêm tự tin, vững vàng nơi đầu sóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.