Lớp học đặc biệt gìn giữ chữ Nôm Dao ở Tả Phìn

Với ông Tẩn Vần Siệu, truyền dạy chữ Nôm Dao không chỉ giúp thế hệ trẻ biết đọc, biết viết chữ của dân tộc mình mà còn góp phần gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Dao.

Giữa núi rừng Tả Phìn, lớp học của Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu trở thành nơi nhiều người tìm đến để học chữ Nôm Dao, góp phần gìn giữ chữ viết truyền thống của dân tộc.

Lớp học được tổ chức trong căn nhà gỗ giản dị, với bảng đen, phấn trắng và những cuốn sách cổ, không có trang thiết bị hiện đại.

Dẫu điều kiện còn giản dị, lớp học vẫn được duy trì, thu hút nhiều thế hệ học viên đến học chữ Nôm Dao.

Điều đáng quý, ông Tẩn Vần Siệu luôn tận tâm truyền dạy chữ Nôm Dao mà không thu bất kỳ khoản học phí nào.

Với ông, việc mở lớp không chỉ giúp thế hệ trẻ biết đọc, biết viết chữ Nôm Dao mà còn góp phần gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Lớp học thu hút học viên ở nhiều độ tuổi, chủ yếu là con em đồng bào Dao tại địa phương và các khu vực lân cận.

Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu chia sẻ: “Trước nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc, tôi luôn trăn trở nên quyết định mở lớp truyền dạy chữ Nôm Dao. Mong muốn của tôi là giữ được tiếng nói và chữ viết, đồng thời giáo dục đạo lý, giúp thế hệ trẻ hiểu cách sống, cách làm người”.

Học viên say sưa tập đọc chữ Nôm Dao.

Tại lớp học, học viên được Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu hướng dẫn từ những nét chữ cơ bản đến cách đọc, viết và tìm hiểu nội dung các cuốn sách cổ.

Đặc biệt, học viên còn được tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, học các làn điệu dân ca, hát giao duyên truyền thống.

Không chỉ tâm huyết với công việc truyền dạy, Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu còn dành nhiều công sức cho việc sưu tầm, bảo tồn sách cổ. Từ đó, biên soạn nội dung giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

Ngoài thời gian đứng lớp, ông tiếp tục nghiên cứu, sao chép, biên soạn và dịch các tài liệu cổ sang tiếng phổ thông. Đối với những cuốn sách đã xuống cấp, ông cẩn thận chép lại từng nội dung nhằm hạn chế nguy cơ thất lạc những tri thức quý báu.

Hiện ông đang lưu giữ hơn 40 bộ sách quý viết bằng chữ Nôm Dao.

Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, lớp học của Nghệ nhân Nhân dân Tẩn Vần Siệu góp phần bảo tồn chữ Nôm Dao, giúp thế hệ trẻ tiếp cận, tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Qua nhiều năm bền bỉ truyền dạy, ông vẫn miệt mài bên những trang sách cổ, trao truyền tri thức và tình yêu văn hóa dân tộc cho các thế hệ học trò.

Từ lớp học giản dị giữa núi rừng Tả Phìn, chữ Nôm Dao tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào Dao trên vùng cao Lào Cai.