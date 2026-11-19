Dự án “Lớp học cộng đồng” triển khai từ năm 2018, đến nay có 1.063 lượt học sinh tham gia học tập. Ảnh: NGỌC QUỐC

Gieo những mầm xanh tri thức

Đều đặn 16 giờ thứ Tư và thứ Năm hằng tuần, em Nguyễn Minh Nhật (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Liên Chiểu) lại thu xếp việc nhà để đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai (phường Thanh Khê) tham gia lớp học cộng đồng.

Tại đây, Nhật được phụ đạo miễn phí môn Hóa cùng 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Em còn được học môn Toán, tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp.

Sau 6 năm gắn bó, từ một cậu bé nhút nhát, Nhật ngày càng tự tin trong giao tiếp và tiến bộ vượt bậc trong học tập. Năm 2024, em đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa cấp thành phố; đến năm 2026, em xuất sắc đạt thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa cấp trường.

“Nhờ sự tận tình hướng dẫn, dạy bảo của các cô giúp em ngày càng trưởng thành, tự tin và tiến bộ trong học tập. Em rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cô. Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để sau này trở thành giáo viên và hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn như mình”. Em Nguyễn Minh Nhật (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi, phường Liên Chiểu)

Gắn bó với “Lớp học cộng đồng” từ năm lớp 9, em Nguyễn Tường An (lớp 12, Trường THPT Thái Phiên) được học miễn phí các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh và rèn luyện kỹ năng sống.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân cùng sự tận tình giảng dạy của thầy cô, em đã thi đỗ vào Trường THPT Thái Phiên với điểm số ấn tượng. Trong hai năm học lớp 10 và 11, An đều duy trì danh hiệu học sinh giỏi.

Học sinh hào hứng tham gia “Lớp học cộng đồng”. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo cô Hồ Thị Minh Thi, giáo viên phụ đạo môn Hóa và Toán lâu năm tại đây, phần lớn học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, lực học đầu vào còn hạn chế. Dù vậy, nhờ sự đồng hành sát sao của thầy cô cùng nỗ lực vươn lên của bản thân, nhiều em từng có học lực trung bình đã đạt kết quả khá, giỏi.

Không chỉ củng cố kiến thức văn hóa, các thầy cô còn chủ động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh nhận biết năng lực, sở trường để lựa chọn hướng đi phù hợp. Cô Thi chia sẻ, sự tiến bộ của học trò là động lực lớn nhất để đội ngũ giáo viên tiếp tục cống hiến cho lớp học.

[VIDEO] - Học sinh tham gia dự án “Lớp học cộng đồng” chia sẻ về quá trình học tập và sự tiến bộ của bản thân:

Duy trì lớp học nhân văn

Khởi động từ năm 2018, dự án “Lớp học cộng đồng” hướng đến mục tiêu bổ trợ kiến thức và trang bị kỹ năng sống cho học sinh THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Hiện lớp học thu hút khoảng 120 học sinh tham gia, được phụ đạo miễn phí các môn Toán, Tin học, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Khoa học tự nhiên. Các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp được tổ chức thường xuyên, giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin định hướng tương lai.

Lớp học bổ trợ kiến thức môn tin học. Ảnh: NGỌC QUỐC

Bà Nguyễn Thị Thừa, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng cho biết, qua quá trình triển khai, dự án đã hỗ trợ kiến thức cho 1.063 lượt học sinh.

Trong đó, 100% học sinh thi đỗ vào lớp 10 các trường THPT công lập; 51 em trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, tổ chức Trả lại tuổi thơ còn tài trợ học phí cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục chặng đường đại học.

“Niềm vui lớn của chúng tôi không chỉ nằm ở những con số hay thành tích học tập, mà còn ở việc nhìn thấy các em trưởng thành, tự tin và từng bước thực hiện ước mơ. Thời gian tới, bên cạnh bổ trợ kiến thức văn hóa, chúng tôi sẽ đan xen các hoạt động STEM, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp, tạo môi trường học tập tích cực để học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và sự tự tin”. Bà Nguyễn Thị Thừa, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng

Lớp học bổ trợ kiến thức môn tiếng Anh. Ảnh: NGỌC QUỐC

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Giám đốc chương trình giáo dục của tổ chức Trả lại tuổi thơ cho biết, dự án “Lớp học cộng đồng” là một trong 6 dự án đơn vị phối hợp Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng triển khai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai.

Từ năm 2018 đến tháng 10/2026, dự án đã giải ngân gần 5,3 tỷ đồng để thực hiện các chương trình củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh yếu thế.

Thời gian tới, tổ chức Trả lại tuổi thơ tiếp tục đồng hành duy trì dự án, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường kết nối giữa giáo viên và gia đình. Qua đó, hình thành mạng lưới hỗ trợ vững chắc, giúp học sinh vượt khó, tự tin chuẩn bị hành trang bước vào tương lai.

[VIDEO] - Đại diện tổ chức Trả lại tuổi thơ chia sẻ về ý nghĩa của dự án “Lớp học cộng đồng”: