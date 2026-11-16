Lớp Giáo lý Phật tử Vũng Tàu tổ chức Lễ tri ân hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viên lớp giáo lý

Tại buổi lễ, đại diện các học viên dâng lời tri ân đến chư tôn đức đã góp phần xây dựng và phát triển lớp giáo lý trong suốt thời gian qua; thành kính dâng hoa lên chư tôn đức giảng sư, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những người đã gieo duyên lành, dẫn dắt trên con đường học Phật.

Thượng tọa Thích Thiện Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Cố vấn Ban Điều hành Lớp Giáo lý Phật tử Vũng Tàu ban huấn từ

Huấn từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban, kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, Cố vấn Ban Điều hành Lớp Giáo lý Phật tử Vũng Tàu nhấn mạnh ý nghĩa của tinh thần tri ân trong đạo Phật và truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

Thượng tọa cho rằng, lễ tri ân là dịp để các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với chư tôn đức giảng sư đã tận tâm truyền trao giáo pháp và dìu dắt trên con đường học Phật. Thượng tọa sách tấn học viên tinh tấn tu học, thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa thân tâm và trưởng dưỡng đạo hạnh. Đồng thời, Thượng tọa mong muốn mỗi học viên tiếp tục phát huy tinh thần hiếu đạo, tri ân và báo ân trong đời sống tu học hằng ngày.

Hòa thượng Thích Thông Không ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Không, Chủ nhiệm Lớp Giáo lý Phật tử Vũng Tàu tán thán tinh thần hiếu học và lòng tri ân của tập thể học viên. Hòa thượng nhấn mạnh, trong đạo Phật, tri ân và báo ân là một trong những giá trị đạo đức cao quý, người học Phật cần luôn ghi nhớ công ơn Tam bảo, thầy tổ và những bậc đã trao truyền tri thức, giáo pháp. Hòa thượng sách tấn các học viên tiếp tục tinh tấn tu học, lấy giáo pháp làm nền tảng chuyển hóa thân tâm và hoàn thiện nhân cách.

Lớp Giáo lý Phật tử Vũng Tàu trang nghiêm tổ chức lễ tri ân Người khai sáng

Dịp này, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến chư tôn đức giảng sư, giáo thọ sức khỏe, đạo lực viên thành để tiếp tục dẫn dắt hàng Phật tử trên con đường học Phật và phụng sự nhân sinh.