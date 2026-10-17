Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trao đổi kinh nghiệm tại xã Trường Hà

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm quốc phòng, an ninh tại xã Trường Hà.

Tại buổi tọa đàm, các học viên được nghe Ban Chỉ huy Quân sự, cấp ủy, chính quyền xã Trường Hà thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Các học viên trao đổi kinh nghiệm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua hoạt động thực tế và tọa đàm, các học viên có thêm kiến thức thực tiễn, tiếp thu những cách làm hay, kinh nghiệm thiết thực, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các học viên dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn tổ chức dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, báo công với Bác về kết quả học tập, rèn luyện của lớp. Hoạt động thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi học viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.