Long Xuyên yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của Đảng

Thường trực Đảng ủy phường tặng quà chúc mừng Văn phòng Đảng ủy.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong tháng 10/2026, Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên Lâm Quang Thi ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân và triển khai các chủ trương, nghị quyết.

Ông Lâm Quang Thi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; tăng cường phối hợp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải tiến phương pháp làm việc.

Dịp này, Đảng ủy phường trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 3 cá nhân và tặng quà các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cùng các tổ chức chính trị - xã hội.