Lãnh đạo phường Long Xuyên và đơn vị tài trợ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Cúc.

Sáng 18/11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Xuyên tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Cúc,ngụ khóm Mỹ Quới. Đây là công trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Cúc có tổng diện tích 33 m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ.

Bà Cúc có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, bản thân mất sức lao động, một mình nuôi em bị bệnh nặng.